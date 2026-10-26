Καραμανλής – Σαμαράς σε κοινό μέτωπο για τα εθνικά: Τα «πυρά» κατά της κυβέρνησης και ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου

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Την ώρα που η κυβέρνηση αγωνίζεται να αποδείξει ότι ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς δεν κινούνται στην ίδια λογική, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους, θέλοντας έτσι να δείξουν την αγωνία τους για την πορεία των εθνικών θεμάτων.

Χθες, ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε στο Πολεμικό Μουσείο, όπου ο Κώστας Καραμανλής, με αφορμή την επετειακή εκδήλωση της ΕΑΑΣ (Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού) για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, μίλησε για τα εθνικά θέματα, στη σκιά της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο Κώστας Καραμανλής εξαπέλυσε νέα πυρά εναντίον της κυβέρνησης, με φόντο την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και τη γενικότερη κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας έναντι της Αθήνας. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, πρώτο πληθυντικό, επισημαίνοντας ότι πάσχει θεμελιωδώς η άποψη ότι «υπερβάλλουμε σχετικά με τη στάση της Τουρκίας».

Καραμανλής: «Σφάλλουν βαρέως όσοι διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας»

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η συνεννόηση μέσω διαλόγου και καλλιέργειας κλίματος ύφεσης, όπως αποδείχθηκε, ήταν μάταιη, διότι η Τουρκία, όταν θεσπίζει και επιμένει στο casus belli, δεν αποσκοπεί απλώς στο να αποτρέψει την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της επέκτασης στα 12 μίλια της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης παντού στο Αιγαίο, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να την αποτρέψει ολοσχερώς.

Όταν καταρτίζει το τουρκολιβυκό σύμφωνο, επιχειρεί να επιβάλει την αστήρικτη άποψη ότι τα νησιά στερούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Όταν θέτει θέμα γκρίζων ζωνών, θεωρεί ότι πράγματι κάποια ελληνικά νησιά και βραχονησίδες δεν ανήκουν στην Ελλάδα.

Όταν αντιτίθεται στρατιωτικά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κάσου – Κύπρου, εν γνώσει της ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, εννοεί ότι ακόμη και στα αυτονόητα θέματα στην περιοχή πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, αναμφίβολα αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα η κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, διότι μπορεί μεν να μην παράγει νομικά αποτελέσματα, αποτελεί όμως επίδειξη δύναμης και επιρροής και απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων από τους γείτονες.

«Σφάλλουν λοιπόν και σφάλλουν βαρέως όσοι προωθούν αυτές τις αντιλήψεις. Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας. Δεν πρόκειται ούτε για παρεξηγήσεις ούτε για επιμέρους μικροδιαφορές που επιδέχονται καλοπροαίρετης διευθέτησης. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σχεδιασμό που αποσκοπεί στη συνολική ανατροπή του status quo στο Αιγαίο, στην απόκτηση δικαιωμάτων στην καρδιά του Αιγαίου, στην πλάτη των ελληνικών νησιών, για έλεγχο του Αιγαίου μέχρι τον 25ο παράλληλο», υπογράμμισε καταλήγοντας.

Να θυμίσουμε, πάντως, ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βρέθηκαν μαζί σε δύο εκδηλώσεις, στις οποίες η μεταξύ τους συμπεριφορά κάθε άλλο παρά απομάκρυνση έδειχνε.

Η πρώτη έγινε την περασμένη Πέμπτη, στην επετειακή εκδήλωση του ΕΚΠΑ για τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου παρέστη επίσης ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, και η δεύτερη χθες το βράδυ.

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, παρά την αυστηρή κριτική του Κώστα Καραμανλή, συνεχίζει να διαχωρίζει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, επιδιώκοντας την επαναπροσέγγιση με τον ανιψιό του ιδρυτή της παράταξης, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αποδυναμώσει την όποια δυναμική του Αντώνη Σαμαρά, διατηρώντας χαμηλούς τόνους απέναντί του.

Σαμαράς: Ζητά αποπομπή Γεραπετρίτη και αλλαγή πορείας

Την ίδια ώρα, ο Μεσσήνιος πολιτικός εξαπέλυσε νέο χτύπημα εναντίον της κυβέρνησης με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζητώντας, με άρθρο του, την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη, που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς, αφού αμφισβήτησε την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και προειδοποιεί για τις συνέπειες των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ζητά τη δημοσιοποίηση της πρότασης συμφωνίας για τη Μονή Σινά και στρέφει τα πυρά του προσωπικά κατά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ζητώντας την αποπομπή του και αλλαγή πορείας στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς τονίζει, μεταξύ άλλων, στο άρθρο του:

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη αποτελούν τον ορισμό της αποτυχίας. Αποτυχία στη γεωπολιτική ανάλυση. Αποτυχία στην πρόβλεψη. Αποτυχία στους χειρισμούς. Αποτυχία στο τελικό αποτέλεσμα. Οι ανοησίες που ψελλίζει δεξιά και αριστερά ο –κατά δήλωσή του– “φιλέλληνας” υπουργός των Εξωτερικών βαθαίνουν δραματικά τις ανησυχίες και τον προβληματισμό μας.

Η ευθύνη, βεβαίως, βαραίνει πρωτίστως τον πρωθυπουργό, ο οποίος και τον πιστεύει και τον ανέχεται. Το δόγμα των ήρεμων νερών και η περιβόητη Συνθήκη περί Φιλίας Ελλάδος και Τουρκίας είναι το κορυφαίο λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τις συμφωνίες Μαδρίτης και Ελσίνκι, με τις οποίες αναγνωρίστηκαν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή».

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