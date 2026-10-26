«Kitchen lab», μπασκετάκι και «The Voice» χάρισαν την πρωτιά τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (24,25/10) στον ΣΚΑΪ

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Για δεύτερο σαββατοκύριακο στη σειρά, ο ΣΚΑΪ δεν άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό και, με διαφορά, το πρόγραμμά του και τις δύο ημέρες του διήμερου ήταν πρώτο στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού.

Το Mega, χάρη κυρίως στις εκπομπές «Εξελίξεις τώρα», το «The chase» και τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεωρησιακής παράστασης «Markos by night-Notis η επιστροφή», ήταν το δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα του Σαββάτου.

Στην ίδια θέση, την Κυριακή, πέρασε ο Alpha, ενώ το Mega εμφάνισε έντονη συρρίκνωση της δυναμικής του, ωστόσο απέσπασε το τρίτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης, το οποίο ήταν μονοψήφιο.

Πιο ξεκάθαρη, στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, ήταν η αποστασιοποίηση τριών στους δέκα τηλεθεατές από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, την Κυριακή. Το Σάββατο το ποσοστό τους ήταν σχεδόν στο 28%.

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