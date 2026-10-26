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26.10.2026 19:21

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές επιδείξεις από τη ΣΣΑΣ και μουσικές εκπλήξεις από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων (Video)

26.10.2026 19:21
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Με μουσική και εντυπωσιακές επιδείξεις τίμησαν τη Θεσσαλονίκη οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης και τη γιορτή του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, μετά τη δοξολογία στον ναό του Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού με τα όπλα τους στην πλατεία Αριστοτέλους.

Οι άψογα συντονισμένοι σχηματισμοί και η ακρίβεια των κινήσεών τους κέρδισαν τις εντυπώσεις των θεατών, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ο σχηματισμός της ελληνικής σημαίας με τα όπλα των σπουδαστών.

Από το «Gangsta’s Paradise» στις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη

Ένα μουσικό πρόγραμμα με απρόσμενες επιλογές παρουσίασαν οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδυάζοντας διεθνείς επιτυχίες με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ανάμεσα στις επιλογές τους βρέθηκε το «Gangsta’s Paradise», αλλά και τα «Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρές», σε έναν μουσικό φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, παράλληλα, εμβληματικά κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου, με τις εκτελέσεις των μουσικών να αποσπούν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

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