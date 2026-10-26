Εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού με 25 επιβαίνοντες – 13 τραυματίες

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Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού εξετράπη της πορείας του στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 143,5ο χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), τα οποία κατευθύνονταν προς την Κέρκυρα για να συμμετάσχουν στην παρέλαση.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 13 άτομα που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Άρτας.

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