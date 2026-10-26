ALPHA: Από Γενάρη θα δείχνει τι γίνεται κατακαλόκαιρο στις παραλίες του «Baywatch»

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Ο Alpha, σχεδόν ταυτόχρονα με το αμερικανικό δίκτυο Fox, έχει σχεδιάσει να μεταδώσει από τον Ιανουάριο κι έπειτα τα νέα- σπαρταριστά- επεισόδια της καλτ σειράς των ‘80’s «Baywatch».

Η νέα σειρά 12 επεισοδίων φέρνει την κλασική δράση των ναυαγοσωστών στη σύγχρονη εποχή, διατηρώντας ωστόσο τη θρυλική μουσική υπόκρουση «I’m Always Here» και τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό.

Σμιλεμένα από την αρμύρα, τον ωκεανό κορμιά, διασώσεις και αδρεναλίνη στο θεό, μακροβούτια και μάχη με τα κύματα, δράση και περίπλοκες σχέσεις, κυνηγητά στην άμμο σχηματίζουν με αδρές γραμμές το πλαίσιο της πλοκής στα νέα επεισόδια της θρυλικής σειράς με επίκεντρο την ακτογραμμή της Νότιας Καλιφόρνιας.

Κεντρική φιγούρα ο Χόμπι Μπιουκάναν, ο γιός του- εμβληματικού- Μιτς, ο οποίος θα είναι ο επικφαλής μιας ατρόμητης ομάδας από ναυαγοσώστες/διασώστες, που τον κάνει ο Στίβελ Αμελ. ­

Η Τζέσικα Μπέλκιν κάνει την Τσάρλι Βέιλ, τη βιολογική κόρη του Χόμπι Μπουκάναν η οποία αφήνει πίσω την περίπλοκη ζωή της στο Τέξας και εμφανίζεται απροειδοποίητα στο κατώφλι του πατέρα της με την ελπίδα να γίνει ναυαγοσώστρια του Baywatch.

Η Νατ, που την κάνει η Χέισι Χάρισον, είναι μια νέα γυναίκα η οποία υιοθετήθηκε, εξελίχθηκε σε μέλος της Ολυμπιακής ομάδας και πλέον ως ναυαγοσώστρια είναι η πιο στενή φίλη του Χόμπι και το «δεξί του χέρι».

Ο Νόα Μπεκ κάνει έναν αρχάριο της ναυαγοσωστικής, ο βενιαμιν οικογένειας πυροσβεστών, που προτιμά να παλεύει με τα κύματα παρά με τις φλόγες, θαυμάζει τον Χόμπι και τον έχει για μέντορα του.

Ένα ακόμα μέλος των ατρόμητων του Baywatch είναι η Τρίνα που την υποδύεται η Σάια Μίτσερλ. Η Τρίνα ήταν δικηγόρος σε περιβοήτη δικηγορική φίρμα των ΗΠΑ. Όμως δεν της άρεσε αυτό που έκανε, τα βρόντηξε και έγινε ναυαγοσώστρια πλήρους απασχόλησης.

Στην παρέα, ο Ταντέους Λακρον, είναι ο Μπραντ, ο οποίος έπειτα από δύο θητείες σε μια ομάδα επιλέντων των Πεζοναυτών επιστρέφει στην διάσημη παραθαλάσσια συνοικία Venice Beach για να φροντίσει τον πατέρα του.

Από την «παλιά φρουρά» συμμετέχει ο Ντέβιντ Τσόκαστσι ο οποίος από την έκτη έως την ένατη σεζόν της σειράς εμφανιζόταν ως Κόντι. Ο Κόντι παραμένει ναυαγοσώστης, είναι όμως και εκείνος που «τρέχει» το «The Shoreline» το μπάρ-ψησταριά που έχουν για στέκι τους οι ναυαγοσώστες του «Baywatch».

Παρούσα και η εντυπωσιακή Έρικα Ελένιακ (αν θυμάστε η Πάμελα Άντεροσον ήταν η διάδοχός της) και στη σειρά εμφανιζόταν ως Σόνι Μακλέιν. Πλέον δεν κάνει διασώσεις. Έχει κάνει στροφή στην καριέρα της και- στα νέα επεισόδια- είναι δημοτική σύμβουλος στην Σάντα Μπάρμπαρα. Κατεβαίνει στις παραλίες όμως για να βοηθήσει τον Χόμπι να διοργανώσει τους ετήσιου αγώνες «Beach Games», την σημαντική διοργάνωση ανάμεσα στους καλύτερους του Baywatch και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Από την πρώτη της προβολή το 1989, το Baywatch εξελίχθηκε σε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές στον κόσμο. Τα επεισόδια της μεταδόθηκαν σε περισσότερες από 200 χώρες και φτάνοντας στο απόγειό της με περισσότερους από ένα δισ. τηλεθεατές κάθε εβδομάδα.

Η παγκόσμια απήχησή της συνέβαλε στο να καθορίσει την κουλτούρα της παραλίας για γενιές. Το νέο Baywatch τιμά τη διαχρονική κληρονομιά του και ταυτόχρονα την ανανεώνει για το σημερινό παγκόσμιο κοινό.

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