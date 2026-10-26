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26.10.2026 16:50

Η Telekom φέρνει νέο router και αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι

26.10.2026 16:50
TelekomFiberRouter7

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Η Telekom αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι με το νέο Fiber Router 7 και την υπηρεσία Mesh Power WiFi. Με το νέο, τελευταίας τεχνολογίας router που παρέχεται δωρεάν με σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, σε συνδυασμό με τη νέα υπηρεσία Mesh που διασφαλίζει ομοιόμορφη κάλυψη WiFi σε όλο το σπίτι, οι πελάτες της εταιρείας απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας.

Το Fiber Router 7 ενσωματώνει την τεχνολογία WiFi 7, την πιο σύγχρονη γενιά WiFi, παρέχοντας γρήγορη και σταθερή ασύρματη σύνδεση, ακόμη και όταν πολλές συσκευές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο. Έτσι, τηλεργασία, online μαθήματα, streaming και gaming μπορούν να συνυπάρχουν με ευκολία στο σύγχρονο συνδεδεμένο σπίτι.

Εύκολη διαχείριση μέσω Telekom App

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες του οικιακού δικτύου μέσα από το Telekom App. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν απομακρυσμένα το WiFi, να ενεργοποιούν το Guest WiFi και να βλέπουν τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό τους. Μέσα από το app είναι, επίσης, διαθέσιμες δωρεάν λειτουργίες Online Security για γονικό έλεγχο και ασφαλέστερη πλοήγηση, καθώς και η προσωρινή διακοπή της πρόσβασης επιλεγμένων συσκευών στο WiFi.

Power WiFi: ισχυρό σήμα σε όλο το σπίτι

Η υπηρεσία Power WiFi επεκτείνει την κάλυψη του ασύρματου δικτύου σε όλο το σπίτι. Η λύση WiFi 7 Mesh, που παρέχεται σε συνεργασία με την Comcast Technology Solutions, έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας παγκοσμίως, προσαρμόζεται δυναμικά στη χρήση των συσκευών και στη διαρρύθμιση του σπιτιού, συμβάλλοντας σε πιο ομοιόμορφη και αξιόπιστη σύνδεση. Η εγκατάσταση και η διαχείριση γίνονται μέσω του Telekom App. Για όσους το επιθυμούν, παρέχεται και δυνατότητα εγκατάστασης από τεχνικό της Telekom, με επιπλέον χρέωση 30€.

Το Power WiFi διατίθεται με 50% έκπτωση για τους πρώτους τέσσερις μήνες, δηλαδή 2€/μήνα. Μετά την περίοδο της προσφοράς, η μηνιαία χρέωση είναι 4€[1].

Με το Fiber Router 7 και το Power WiFi, η Telekom συνδυάζει την ταχύτητα της οπτικής ίνας με τη νέα γενιά WiFi, προσφέροντας γρήγορη σύνδεση, ευρύτερη κάλυψη και εύκολη διαχείριση του οικιακού δικτύου.

[1] Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

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