28η Οκτωβρίου: Παρελάσεις υπό βροχή; Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

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Με βροχές και καταιγίδες θα γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να επηρεάσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Αν και τα προγνωστικά μοντέλα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, διαφωνούν για το πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα -με άλλα να δείχνουν ισχυρή κακοκαιρία και άλλα πιο ήπιες βροχές- η ΕΜΥ έχει ήδη σημάνει συναγερμό για αρκετές περιοχές της χώρας με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Τι δείχνουν τα μοντέλα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά τα τρία μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, αποτυπώνουν την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, οι διαφορές τους ως προς την ένταση των φαινομένων είναι μεγάλες.

Το ICON-EU εμφανίζει ένα εξαιρετικά ισχυρό σήμα βροχόπτωσης στη Θεσσαλία , με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια να φτάνει τα 249,8 mm.

, με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια να φτάνει τα 249,8 mm. Το ECMWF δίνει επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις, αλλά αισθητά χαμηλότερες, με μέγιστο στην Ελλάδα τα 102,8 mm, επίσης στη Θεσσαλία.

Αντίθετα, το GFS είναι αρκετά πιο συγκρατημένο, περιορίζοντας το αντίστοιχο μέγιστο στα 48,4 mm.

Το κοινό στοιχείο είναι, όπως αναφέρει, η προσοχή που πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.

«Η ανησυχία» όπως αναφέρειο κ. Κολυδάς, ενισχύεται από το σημερινό έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη στη Μαγνησία, την περιοχή της Λάρισας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και του ανατολικού Αιγαίου.

⚠️⚠️ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ – ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, καθώς τα τρία μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, αποτυπώνουν την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, οι διαφορές τους ως προς την ένταση των φαινομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλες. 📌Το ICON-EU εμφανίζει ένα εξαιρετικά ισχυρό σήμα βροχόπτωσης στη Θεσσαλία, με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια να φτάνει τα 249,8 mm. 📌Το ECMWF δίνει επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις, αλλά αισθητά χαμηλότερες, με μέγιστο στην Ελλάδα τα 102,8 mm, επίσης στη Θεσσαλία. 📌Αντίθετα, το GFS είναι αρκετά πιο συγκρατημένο, περιορίζοντας το αντίστοιχο μέγιστο στα 48,4 mm. Παρά τις αποκλίσεις, το κοινό στοιχείο των προγνώσεων είναι ότι η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις της 28ης Οκτωβρίου. ⚠️Η ανησυχία ενισχύεται από το σημερινό έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη στη Μαγνησία, την περιοχή της Λάρισας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και του ανατολικού Αιγαίου. @CivPro_GR October 26, 2026

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και το αναβάθμισε σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, σήμερα Δευτέρα (26-10-2026) και τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Αναλυτικά:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή (25-10-2026) με α.α 15/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, σήμερα Δευτέρα (26-10-2026) και τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση)».

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