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26.10.2026 18:50

Νάταλι Πόρτμαν: Σπάει τη σιωπή της για το μωρό με τον Tanguy Destable – «Η ζωή είναι γεμάτη θαύματα και χαρά»

26.10.2026 18:50
portman

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Η Νάταλι Πόρτμαν σπάει τη σιωπή της αφού καλωσόρισε το τρίτο της μωρό νωρίτερα φέτος.

Η 45χρονη ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar και σε ένα σπάνιο σχόλιο για την οικογένειά της, είπε ότι είναι «γεμάτη θαυμασμό και χαρά για αυτό το μαγικό μικρό ανθρωπάκι».

«Μου δίνει μια εντελώς νέα προσοχή και στα μεγάλα μου παιδιά, καθώς θυμάμαι πόσο πρόσφατα ήταν αυτά τα μικρά φρέσκα δημιουργήματα και πόσο γρήγορα άνθισαν σε απίστευτους ανθρώπους με τις δικές τους καταπληκτικές προσωπικότητες και αίσθηση του χιούμορ και ιδεών», συνέχισε η Πόρτμαν για τη γέννηση του τρίτου μωρού της.

Παράλληλα με το τρίτο της μωρό, το πρώτο της με τον σύντροφό της Tanguy Destable, η Πόρτμαν είναι μητέρα της 9χρονης κόρης της Αμέλια και του 14χρονου γιου της Άλεφ, τον οποίο μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Μπέντζαμιν Μιλπιέ.

Στη συνέντευξη, η Πόρτμαν μοιράστηκε ότι ένιωσε ένα βαθύτερο αίσθημα ευγνωμοσύνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Είπε ότι η εγκυμοσύνη της ήταν μια πιο «ήρεμη» εμπειρία αυτή τη φορά, προσθέτοντας ότι λατρεύει κάθε στιγμή.

«Υπάρχει μια ευγνωμοσύνη που όταν είσαι νέος, δεν την κατανοείς απαραίτητα», είπε. «Και υπάρχει μια ηρεμία και μια γνώση του εαυτού μου: με ποιον θέλω να περάσω χρόνο, τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου που κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα. Και γνωρίζοντας ότι είναι πιθανώς η τελευταία φορά, λατρεύω κάθε στιγμή».

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