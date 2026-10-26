Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν ξέρω αν έχω βρει ακόμα την αγάπη»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην προσωπική του αναζήτηση της αγάπης, την περίοδο που εργαζόταν ως κρουπιέρης σε καζίνο, αλλά και τις αλλαγές στην καθημερινότητά του μετά το έμφραγμα που υπέστη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μπισμπίκης σε συνέντευξή του στο vidcast της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για την αποχή του από το αλκοόλ, ενώ εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στη σημερινή κυβέρνηση.

Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε: «Είμαι αισιόδοξος ότι κάτι θα αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Η κυβέρνηση, να φύγουν, δεν μπορώ άλλο, δεν τους θέλω αυτούς τους ανθρώπους. Μου κάνει και αντιαισθητική πολύ όλη αυτή η εξουσία».

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, περιέγραψε τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε: «Πριν το θέατρο, ήμουν κρουπιέρης σε ένα καζίνο. Αλλά, μέσα σε όλο αυτό ήμουν δυστυχισμένος, δεν ήμουν καθόλου καλά. Με μια αποχή ενός χρόνου από ουσίες και μπαίνοντας στο θέατρο, μπήκα πάλι σε έναν κόσμο που ξέφευγα από την πραγματικότητα».

«Δεν ξέρω αν την έχω βρει ακόμα την αγάπη επί της ουσίας. Γιατί αυτή την αγάπη πρέπει να τη δώσεις κι εσύ με έναν τρόπο στον εαυτό σου, μπορεί να την παίρνεις και να μην τη νιώθεις. Υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου που έψαχνα την αγάπη, την αποδοχή, και δεν την πήρα. Εκεί διαλύθηκα τελείως», είπε ο ίδιος σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε, τέλος, για την αλλαγή στον τρόπο ζωής του μετά το έμφραγμα και την απόφασή του να κόψει εντελώς το αλκοόλ: «Έπαθα έμφραγμα και μου έβαλαν πέντε στεντ. Τους τελευταίους έξι μήνες έχω αλλάξει, έχω κόψει το ποτό, δεν πίνω ούτε σταγόνα. Νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου… Απολαμβάνω αλλιώς τη ζωή».

Διαβάστε επίσης:

Νάταλι Πόρτμαν: Σπάει τη σιωπή της για το μωρό με τον Tanguy Destable – «Η ζωή είναι γεμάτη θαύματα και χαρά»

Αλέξανδρος Ρήγας: Αποκάλυψε τον λόγο που φορά πάντα μαύρα ρούχα (Videos)

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν με ενδιαφέρει να παραμείνω νέος, θέλω να μεγαλώνω χωρίς τοξικούς ανθρώπους δίπλα μου»











