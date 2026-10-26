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26.10.2026 20:29

Ζευγάρι ο Τομ Μπρέιντι με το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ μετά το διαζύγιο με τη Ζιζέλ

26.10.2026 20:29
brady candice

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Ο Τομ Μπρέιντι και η Κάντις Σουάνπολ ξεκίνησαν τη σχέση τους το καλοκαίρι… αλλά απέφυγαν τις δημόσιες εμφανίσεις κάνοντας παρέα σε μια ήσυχη περιοχή του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το TMZ, είναι κοινό μυστικό στο Μαϊάμι ότι ο Τομ και η Κάντις έχουν σχέση από τον Ιούνιο – όταν διεξήχθησαν αρκετοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στην Πολιτεία του Μαϊάμι.

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, προτιμούν μέρη όπου είναι δύσκολο να φωτογραφηθούν όπου το ζευγάρι μπορεί ουσιαστικά να παραμείνει ανώνυμο.

Ο Τομ και η Κάντις το πάνε αργά, ώστε ο Τομ να μπορεί να αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του στο να είναι μπαμπάς. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει 3 παιδιά – τους Τζακ και Μπέντζαμιν και τη Βίβιαν.

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