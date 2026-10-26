Halloween: Η «βασίλισσα» των μεταμφιέσεων, Χάιντι Κλουμ, έδωσε το πρώτο στοιχείο για τη φετινή στολή της (Photo)

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη νύχτα του Halloween έχει ξεκινήσει, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται για ακόμη μία φορά στη Χάιντι Κλουμ, η οποία διατηρεί επάξια τον τίτλο της «βασίλισσας» των μεταμφιέσεων.

Από το 2000 έως σήμερα, το περίφημο Halloween πάρτι που διοργανώνει, αποτελεί ένα από τα πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς προσελκύοντας πλήθος αστέρων, ενώ η δική της μεταμφίεση παραμένει σταθερά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Οι εμφανίσεις του διάσημου μοντέλου φημίζονται για την εξαιρετική λεπτομέρεια και τον περίτεχνο σχεδιασμό τους, με την ίδια να περνά ατελείωτες ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ, προκειμένου να πετύχει ένα μεταμορφωτικό και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Just Jared.

Η αινιγματική ανάρτηση

Στο πλαίσιο αυτό, η Χάιντι Κλουμ μοιράστηκε ένα αινιγματικό και παράλληλα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο, προσκαλώντας τους θαυμαστές της να μαντέψουν τι πρόκειται να ντυθεί φέτος.

«Ποια είναι η στολή μου; Μια εβδομάδα ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Με βάση την εικόνα, πολλοί χρήστες υπέθεσαν πως το φετινό concept εμπνέεται από τον βυθό της θάλασσας. Άλλοι πάλι εκτίμησαν ότι η Κλουμ αντλεί έμπνευση από τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, παραπέμποντας, είτε στο δυστοπικό σύμπαν του «The Last of Us», είτε στην ταινία «The Substance».

Σημειώνεται ότι η κριτής του «Project Runway» είχε καθηλώσει τους πάντες τον περασμένο χρόνο με μια στολή Μέδουσας εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Το σώμα της ήταν καλυμμένο με λέπια, ενώ κατέληγε σε μια επιβλητική ουρά μήκους σχεδόν 2,5 μέτρων. Στα μαλλιά της «ζωντάνευαν» πάνω από δώδεκα φίδια, τα οποία έδειχναν να γλιστρούν από το κεφάλι της, ενώ ειδικοί φακοί επαφής έδιναν στα μάτια της ένα απόκοσμο εφέ. Στο πλευρό της, ήταν ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος τη συνόδευσε ως αρχαίος Έλληνας στρατιώτης που μετατράπηκε σε πέτρα μόλις αντίκρισε τη Μέδουσα, κατά τον αρχαίο μύθο.

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