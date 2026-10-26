search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 21:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 21:24

Halloween: Η «βασίλισσα» των μεταμφιέσεων, Χάιντι Κλουμ, έδωσε το πρώτο στοιχείο για τη φετινή στολή της (Photo)

26.10.2026 21:24
Heidi-Klum-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νύχτα του Halloween έχει ξεκινήσει, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται για ακόμη μία φορά στη Χάιντι Κλουμ, η οποία διατηρεί επάξια τον τίτλο της «βασίλισσας» των μεταμφιέσεων.

Από το 2000 έως σήμερα, το περίφημο Halloween πάρτι που διοργανώνει, αποτελεί ένα από τα πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς προσελκύοντας πλήθος αστέρων, ενώ η δική της μεταμφίεση παραμένει σταθερά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Οι εμφανίσεις του διάσημου μοντέλου φημίζονται για την εξαιρετική λεπτομέρεια και τον περίτεχνο σχεδιασμό τους, με την ίδια να περνά ατελείωτες ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ, προκειμένου να πετύχει ένα μεταμορφωτικό και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Just Jared.

Η αινιγματική ανάρτηση

Στο πλαίσιο αυτό, η Χάιντι Κλουμ μοιράστηκε ένα αινιγματικό και παράλληλα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο, προσκαλώντας τους θαυμαστές της να μαντέψουν τι πρόκειται να ντυθεί φέτος.

«Ποια είναι η στολή μου; Μια εβδομάδα ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Με βάση την εικόνα, πολλοί χρήστες υπέθεσαν πως το φετινό concept εμπνέεται από τον βυθό της θάλασσας. Άλλοι πάλι εκτίμησαν ότι η Κλουμ αντλεί έμπνευση από τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, παραπέμποντας, είτε στο δυστοπικό σύμπαν του «The Last of Us», είτε στην ταινία «The Substance».

Σημειώνεται ότι η κριτής του «Project Runway» είχε καθηλώσει τους πάντες τον περασμένο χρόνο με μια στολή Μέδουσας εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Το σώμα της ήταν καλυμμένο με λέπια, ενώ κατέληγε σε μια επιβλητική ουρά μήκους σχεδόν 2,5 μέτρων. Στα μαλλιά της «ζωντάνευαν» πάνω από δώδεκα φίδια, τα οποία έδειχναν να γλιστρούν από το κεφάλι της, ενώ ειδικοί φακοί επαφής έδιναν στα μάτια της ένα απόκοσμο εφέ. Στο πλευρό της, ήταν ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος τη συνόδευσε ως αρχαίος Έλληνας στρατιώτης που μετατράπηκε σε πέτρα μόλις αντίκρισε τη Μέδουσα, κατά τον αρχαίο μύθο.

Διαβάστε επίσης:

Ζευγάρι ο Τομ Μπρέιντι με το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ μετά το διαζύγιο με τη Ζιζέλ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν ξέρω αν έχω βρει ακόμα την αγάπη»

Νάταλι Πόρτμαν: Σπάει τη σιωπή της για το μωρό με τον Tanguy Destable – «Η ζωή είναι γεμάτη θαύματα και χαρά»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για Pizza Fan: Προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, θα είμαστε δίπλα τους

xaris-theoxaris-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης: «Δεν είναι ακροδεξιό λόμπι, αλλά διαφανής Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας» με το Ισραήλ, απαντά για τη συγκέντρωση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Heidi-Klum-new
LIFESTYLE

Halloween: Η «βασίλισσα» των μεταμφιέσεων, Χάιντι Κλουμ, έδωσε το πρώτο στοιχείο για τη φετινή στολή της (Photo)

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται την Τρίτη ο Αντάρας: Πληρωμή φόρου προτείνει ο δικηγόρος του, «παρακαταθήκη» το 1 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 21:58
nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για Pizza Fan: Προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, θα είμαστε δίπλα τους

xaris-theoxaris-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης: «Δεν είναι ακροδεξιό λόμπι, αλλά διαφανής Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας» με το Ισραήλ, απαντά για τη συγκέντρωση στην Αθηναϊκή Λέσχη

1 / 3