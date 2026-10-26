«Χωριάτικο»: Βαριές διώξεις για τους 59 συλληφθέντες – Εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

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Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Οι κακουργηματικές διώξεις, κατά περίπτωση, αφορούν τα εξής αδικήματα:
Παράλληλα, οι πλημμεληματικές διώξεις αφορούν τα ακόλουθα αδικήματα:
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων, ορίστηκαν και δύο επίκουροι ανακριτές.
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