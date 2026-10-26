«Χωριάτικο»: Βαριές διώξεις για τους 59 συλληφθέντες – Εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

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Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Οι κακουργηματικές διώξεις, κατά περίπτωση, αφορούν τα εξής αδικήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ

άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ

άνω των 120.000 ευρώ Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

από κοινού και κατ’ εξακολούθηση Ληστεία από κοινού

από κοινού Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)

Παράλληλα, οι πλημμεληματικές διώξεις αφορούν τα ακόλουθα αδικήματα:

Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

Απάτη από κοινού

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων, ορίστηκαν και δύο επίκουροι ανακριτές.

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