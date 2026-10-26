Τραμπ: Επικήρυξε με 1 εκατ. δολάρια την εκλογική νοθεία μία εβδομάδα πριν από τις κάλπες – Τι φοβάται για τις ενδιάμεσες εκλογές

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Μία εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο το ζήτημα της εκλογικής νοθείας στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, προσφέροντας αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη και καταδίκη για εκλογική απάτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση μέσω του Truth Social, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι η προσφορά δεν αφορά αποκλειστικά τις επικείμενες εκλογές, αλλά και προηγούμενες αναμετρήσεις.

«Όποιος αναφέρει απάτη ψηφοφόρων στις προηγούμενες εκλογές ή στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026, θα λάβει 1.000.000 δολάρια μετά τη σύλληψη και την καταδίκη όσων δημιούργησαν την απάτη!», έγραψε ο Τραμπ.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο ενώπιον δημοσιογράφων, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει μέχρι στιγμής ποιος ακριβώς θα χρηματοδοτήσει την αμοιβή, με ποια διαδικασία θα εξετάζονται οι καταγγελίες και ποιος θα αποφασίζει για την καταβολή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

"Anybody reporting Voter Fraud in the past Elections, or the upcoming 2026 Midterm Election, will be paid $1,000,000 upon the arrest and conviction of those that created the Fraud!" – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/66HS8ZsIqS — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2026

Γιατί τώρα η κίνηση Τραμπ

Το timing κάθε άλλο παρά περνά απαρατήρητο. Στις 3 Νοεμβρίου οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, με τον έλεγχο του Κογκρέσου να βρίσκεται σε διακύβευση και τους Ρεπουμπλικανούς να δίνουν δύσκολες μάχες για να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ μεταξύ των ζητημάτων που επιβαρύνουν την κυβέρνηση βρίσκονται το υψηλό κόστος ζωής και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ επαναφέρει ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής στρατηγικής του εδώ και χρόνια: την αμφισβήτηση της ακεραιότητας του εκλογικού συστήματος και τον ισχυρισμό ότι απαιτούνται πολύ αυστηρότεροι έλεγχοι.

Η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί επιθετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει από Πολιτείες πλήρη στοιχεία των εκλογικών καταλόγων και έχει προχωρήσει σε 31 δικαστικές προσφυγές για την απόκτησή τους, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διαπιστωθεί εάν τηρείται η ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία.

Από την άλλη πλευρά, Δημοκρατικοί, ειδικοί σε εκλογικά ζητήματα αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία για υπερβολική παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε μια διαδικασία που στις ΗΠΑ οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις Πολιτείες.

Είχε προηγηθεί το πρόγραμμα των 25 εκατ. δολαρίων

Η ανακοίνωση για το ένα εκατομμύριο δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Μόλις στις 20 Οκτωβρίου ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παρουσίασαν στον Λευκό Οίκο ένα νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους 25 εκατ. δολαρίων για whistleblowers, με στόχο την αποκάλυψη απάτης σε βάρος ομοσπονδιακών προγραμμάτων και του αμερικανικού Δημοσίου.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματικές αμοιβές για πολίτες των οποίων οι πληροφορίες οδηγούν σε καταδίκη για απάτη ή σε σημαντική ομοσπονδιακή παρέμβαση, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να έχει την ευθύνη εφαρμογής του. Η νέα εξαγγελία για την εκλογική νοθεία είναι, πάντως, πολύ πιο εντυπωσιακή ως προς το ποσό, καθώς ο Τραμπ μιλά πλέον για ένα εκατομμύριο δολάρια ανά καταγγελία που θα καταλήξει σε σύλληψη και καταδίκη. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ενταχθεί στο ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα ή εάν θα δημιουργηθεί διαφορετικός μηχανισμός.

Η βαριά σκιά του 2020

Πίσω από τη νέα παρέμβαση βρίσκεται αναπόφευκτα και η εμπειρία των εκλογών του 2020. Ο Τραμπ είχε αρνηθεί να αποδεχθεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν και είχε υποστηρίξει ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία, χωρίς οι ισχυρισμοί του για νοθεία ικανή να ανατρέψει το αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν από τις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες.

Η αντιπαράθεση εκείνη κορυφώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο την ώρα που το Κογκρέσο επικύρωνε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Έξι χρόνια αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει την εκλογική νοθεία στην κορυφή της ατζέντας ακριβώς πριν από μια ακόμη κρίσιμη αναμέτρηση.

Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και έχει στη διάθεσή του τους μηχανισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και αυτό είναι που κάνει την εξαγγελία του ενός εκατομμυρίου δολαρίων πολιτικά πολύ σημαντικότερη από μια ακόμη ανάρτηση στο Truth Social. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν θα κρίνουν μόνο ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο. Η συζήτηση που ανοίγει ήδη ο Τραμπ δείχνει ότι η ίδια η εγκυρότητα και η αποδοχή του αποτελέσματος μπορεί να αποτελέσουν μέρος της πολιτικής μάχης της επόμενης ημέρας.

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