Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει να επιτραπεί η επιστροφή της Ματσάδο στη Βενεζουέλα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε ότι η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από τη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας, πριν από αρκετές εβδομάδες, να διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη επιστροφή της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, στη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ριζικών αλλαγών στην εκλογική υποδομή της Βενεζουέλας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών.

Μιλώντας τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους, μία ημέρα μετά την επιστροφή της Ματσάδο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι η μοναδική φορά που ο ίδιος την αποθάρρυνε να μεταβεί στη Βενεζουέλα ήταν αμέσως μετά τον σεισμό.

«Η μόνη φορά που την αποθάρρυνα προσωπικά να πάει εκεί ήταν ακριβώς μετά τον σεισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επαφές των ΗΠΑ με τη μεταβατική κυβέρνηση

Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι οι αμερικανικές αρχές γνώριζαν την επιθυμία της Ματσάδο να επιστρέψει στην πατρίδα της και είχαν ήδη θέσει το ζήτημα στις προσωρινές αρχές του Καράκας.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι ήθελε να επιστρέψει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι, πριν από εβδομάδες, μιλήσαμε με τις προσωρινές αρχές και τους είπαμε ότι η Ματσάδο θα πρέπει να μπορεί να επιστρέψει με ησυχία και ηρεμία, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, η μεταβατική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την Ουάσινγκτον ότι η Ματσάδο μπορούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της χώρας, εφόσον το επιθυμούσε.

«Μας απάντησαν ότι θα μπορούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, εάν το επιθυμούσε, και εμείς διαβιβάσαμε αυτή την πληροφορία στην ομάδα της», πρόσθεσε.

Υποδοχή από χιλιάδες υποστηρικτές – Η αντίδραση Ροντρίγκες

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επέστρεψε την Κυριακή στη Βενεζουέλα, όπου έγινε δεκτή από χιλιάδες υποστηρικτές της, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος μιας διαδρομής σχεδόν 400 χιλιομέτρων.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διέσχισε τη διαδρομή από το Μπαρκισιμέτο, στη δυτική Βενεζουέλα, έως το Καράκας, όπου έφτασε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ακριβείς συνθήκες της επιστροφής της από την εξορία στον Παναμά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, η Ματσάδο ταξίδεψε μέσω της γειτονικής Κολομβίας, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδρομή που ακολούθησε.

Η επιστροφή της προκάλεσε την αντίδραση της μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία τη χαρακτήρισε ένα ανώφελο «σόου».

Πρόκειται για την πρώτη παρουσία της Ματσάδο στη χώρα μετά τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να δικαστεί.

Ρούμπιο: Πρέπει να αντικατασταθεί η εκλογική υποδομή

Πέρα από την επιστροφή της Ματσάδο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις πολιτικές και θεσμικές αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για τη Βενεζουέλα.

Όπως υποστήριξε, η υφιστάμενη εκλογική υποδομή της χώρας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει τη νοθεία των εκλογών και, κατά συνέπεια, πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν, πριν από τη διεξαγωγή νέας, αδιάβλητης εκλογικής διαδικασίας.

Η Ουάσινγκτον παρακολουθεί τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της μεταβατικής κυβέρνησης στο Καράκας και πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές θεσμικές αλλαγές.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τοποθετήθηκε νωρίτερα, οι ΗΠΑ αναμένουν τη συγκρότηση νέου ανώτατου δικαστηρίου έως το τέλος του έτους, ενώ λίγο αργότερα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συσταθεί και νέο εκλογικό συμβούλιο.

Προειδοποίηση για όσους επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη διαδικασία

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει διατελέσει εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

«Νομίζω ότι σημειώνουμε πραγματική πρόοδο σε αυτό το θέμα», δήλωσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες για την αναμόρφωση των θεσμών της χώρας.

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς όσους ενδεχομένως επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν την πολιτική διαδικασία.

«Αν κάποιος προσπαθήσει να εκτροχιάσει αυτή τη διαδικασία, κάνει μεγάλη ζημιά στη Βενεζουέλα», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Διαβάστε επίσης:

Ομπράντοβιτς για τη μεγάλη νίκη των φοιτητών στη Σερβία: «Η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική»

Υπέρ των εποικισμών και των πολεμικών εκστρατειών η πλειοψηφία των ισραηλινών κομμάτων – Πώς και γιατί θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές

«Κανονικό σκουπίδι»: Η «ιστορικά ακριβής» ΑΙ «Οδύσσεια» του Έλον Μασκ δέχεται χλεύη στο διαδίκτυο