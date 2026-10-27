Χρυσή Μπάλα: Ο Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για το 2026 – Όλα τα βραβεία

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Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2026, επικρατώντας των Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου διαδέχθηκε τους προηγούμενους νικητές, κατακτώντας το σημαντικότερο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Κέιν πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν το 2025-2026, σημειώνοντας συνολικά 73 γκολ με την Μπάγερν και την εθνική Αγγλίας. Από αυτά, τα 61 ήρθαν με τη γερμανική ομάδα και τα 12 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Με τη διάκριση αυτή, ο 33χρονος επιθετικός έγινε ο πρώτος Άγγλος που κατακτά τη «Χρυσή Μπάλα» μετά τον Μάικλ Όουεν, ο οποίος είχε βραβευτεί το 2001.

Τα βραβεία

Κορυφαίος παίκτης της σεζόν: Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κορυφαία παίκτρια της σεζόν: Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» στον καλύτερο προπονητή:

ΑΝΔΡΕΣ: Λουίς ντε λα Φουέντε (Εθνική Ισπανίας)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Πέρε Ρομέου (Μπαρτσελόνα)

Βραβείο «Ραϊμόν Κοπά» για τον καλύτερο νεαρό/νεαρή:

ΑΝΔΡΕΣ: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Βίκι Λόπεζ (Μπαρτσελόνα)

Βραβείο «Λεβ Γιασίν» για τον καλύτερο τερματοφύλακα:

ΑΝΔΡΕΣ: Ουνάι Σιμόν (Εθνική Ισπανίας)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα)

Κορυφαία ομάδα για τη σεζόν 2025/2026:

ΑΝΔΡΕΣ: Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βραβείο «Γκέρντ Μίλερ» στον πρώτο σκόρερ της σεζόν

ΑΝΔΡΕΣ: Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Τσάρλιν Κοράλ (Πατσούκα)

Βραβείο «Σόκρατες» (στη μνήμη του διάσημου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή) σε παίκτη που διακρίνεται για την ανθρωπιστική του δράση: Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ)

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