Ισπανία: Συλλήψεις μετά από σοβαρά επεισόδια για την ακύρωση εκδήλωσης ακροδεξιού influencer στο Μπιλμπάο (Video)

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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας, 26/10, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, μετά την ακύρωση εκδήλωσης του ακροδεξιού ακτιβιστή Βίτο Κίλες. Ομάδες κουκουλοφόρων έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε περίπου 20 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων.
Οι ταραχές ξεκίνησαν στην περιοχή Ντεούστο, κοντά στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, και επεκτάθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις και λεηλατήθηκαν, ενώ πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας.
Από το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές κινητοποιήσεις κατά της προγραμματισμένης επίσκεψης του Κίλες, με διαδηλωτές να τον κατηγορούν ότι προωθεί ρατσιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις.
Ο ίδιος ανακοίνωσε την ακύρωση της εκδήλωσης μέσω της πλατφόρμας Χ, επικαλούμενος προειδοποίηση της αστυνομίας για υψηλό κίνδυνο επεισοδίων.
Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε το απόγευμα, όταν ομάδες ατόμων παρέμειναν στους δρόμους. Σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων, οι ταραξίες πέταξαν πέτρες προς αστυνομικό τμήμα και προκάλεσαν εμπρησμούς. Οι Αρχές εκτίμησαν ότι τα επεισόδια ήταν προσχεδιασμένα.
Η αποχώρηση αστυνομικών δυνάμεων από ορισμένα σημεία λίγο πριν από την εκδήλωση των επεισοδίων προκάλεσε αντιδράσεις. Το αστυνομικό συνδικάτο Erne ζήτησε εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αποσύρθηκαν ενώ ο κίνδυνος παρέμενε.
Ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραδάλες, καταδίκασε τις καταστροφές, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη βία. Αντίστοιχα, ο δήμαρχος του Μπιλμπάο, Χουάν Μαρία Αμπούρτο, χαρακτήρισε «φασίστες» όσους συμμετείχαν στα επεισόδια.
Από την πλευρά της, η βασκική αυτονομιστική αριστερά EH Bildu καταδίκασε τις ταραχές και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους που επλήγησαν.
Το Πανεπιστήμιο του Ντεούστο είχε αναστείλει τις δραστηριότητές του και κλείσει τις εγκαταστάσεις του από το απόγευμα, έπειτα από συστάσεις της αστυνομίας. Το ίδρυμα διευκρίνισε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Η απόφαση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με κυβερνητικό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει παράλογη την αναστάτωση ολόκληρης της πόλης εξαιτίας της παρουσίας ενός ανθρώπου.
Παρά την ακύρωση της εκδήλωσης, οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν το βράδυ για τον εντοπισμό ατόμων που συμμετείχαν στις ταραχές.
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