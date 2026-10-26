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26.10.2026 22:41

Ιράν: «Πολύ θετικές» οι συνομιλίες με Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία

26.10.2026 22:41
Mohsen-Rezaei

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Το Ιράν είχε τη Δευτέρα, 26/10, «πολύ θετικές συζητήσεις» με αξιωματούχους από το Πακιστάν, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

«Έχω την αίσθηση ότι μια νέα ατμόσφαιρα διαμορφώνεται στην περιοχή. Διέκρινα μια πολύ θετική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων», πρόσθεσε ο Ρεζαΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη, με τη συμμετοχή αξιωματούχων των τριών χωρών που είναι μέλη του αμυντικού «Συμφώνου της Μέκκας».

Ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Ιράν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του συμφώνησε με το Πακιστάν, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία για την «αποτροπή κάθε μορφής ξένης ανάμιξης» στην περιοχή. «Καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Η ασφάλεια της περιοχής στην οποία ζούμε πρέπει να διασφαλίζεται από τις ίδιες τις χώρες, και οφείλουμε να αποτρέπουμε κάθε μορφή ξένης ανάμιξης», τόνισε ο Ρεζαΐ.

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