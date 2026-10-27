Λαμίν Γιαμάλ: Κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς για τρίτη σερί φορά

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Ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης του 2026 στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» από το περιοδικό France Football, κατακτώντας το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στα 19 του χρόνια, ο Ισπανός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα συγκαταλέγεται ήδη στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, διεκδικώντας παράλληλα και τη «Χρυσή Μπάλα». Παρά την καθιέρωσή του στο κορυφαίο επίπεδο, συνεχίζει να διακρίνεται και στην κατηγορία των νεαρών παικτών.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!



✅ 2024

✅ 2025

✅ 2026



The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK pic.twitter.com/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Ο Γιαμάλ είχε αναδειχθεί κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς και το 2024, αλλά και το 2025, συμπληρώνοντας πλέον τρεις συνεχόμενες βραβεύσεις.

Το 2026, ο Γιαμάλ κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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