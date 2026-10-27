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27.10.2026 00:40

Λαμίν Γιαμάλ: Κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς για τρίτη σερί φορά

27.10.2026 00:40
lamine-yamal

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Ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης του 2026 στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» από το περιοδικό France Football, κατακτώντας το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στα 19 του χρόνια, ο Ισπανός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα συγκαταλέγεται ήδη στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, διεκδικώντας παράλληλα και τη «Χρυσή Μπάλα». Παρά την καθιέρωσή του στο κορυφαίο επίπεδο, συνεχίζει να διακρίνεται και στην κατηγορία των νεαρών παικτών.

Ο Γιαμάλ είχε αναδειχθεί κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς και το 2024, αλλά και το 2025, συμπληρώνοντας πλέον τρεις συνεχόμενες βραβεύσεις.

Το 2026, ο Γιαμάλ κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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