ΗΠΑ: Νέα ποινική δίωξη κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ – Τρίτη φορά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης

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Νέα ποινική δίωξη, την τρίτη σε βάρος του, αντιμετωπίζει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγορεί για φερόμενη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η υπόθεση συνδέεται με γεγονότα του Οκτωβρίου του 2016, όταν ο Κόμεϊ βρισκόταν στην ηγεσία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, και έρχεται στο φως εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης για τη νομιμότητα των ενεργειών των εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα (26/10), οι κατηγορίες αφορούν τη φερόμενη διαβίβαση εγγράφου με ευαίσθητες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια, πριν από δέκα χρόνια.

Η σχετική διαδικασία κινήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026, με την κατάθεση εγγράφου από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί περιορισμένες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης και η παραγραφή

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να επιδιώκει την παραπομπή της υπόθεσης σε ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων (grand jury), προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί επίσημο κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην επικεφαλής του FBI.

Η αρχική κατάθεση της 5ης Οκτωβρίου είχε, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ως στόχο να ανασταλεί η συμπλήρωση της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής των φερόμενων αδικημάτων.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι κατέθεσε το σχετικό έγγραφο απαγγελίας κατηγοριών, γνωστό στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα ως criminal information, χωρίς παραίτηση του κατηγορουμένου από το δικαίωμα απαγγελίας κατηγοριών μέσω σώματος ενόρκων.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται για τη διακοπή της παραγραφής και έχει αναγνωριστεί από την ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη, ενώ έχει εγκριθεί και από περισσότερα του ενός ομοσπονδιακά εφετεία.

«Πρόκειται για ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», ανέφερε το υπουργείο.

Οι δικηγόροι του Κόμεϊ ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης

Η υπεράσπιση του Τζέιμς Κόμεϊ έχει ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας την απόρριψη της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών μέσα στον Οκτώβριο, οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι η επίσημη απαγγελία κατηγοριών από σώμα ενόρκων πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της δεκαετούς προθεσμίας και ότι το έγγραφο που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αρκεί για να αποτρέψει την παραγραφή.

«Ένα κατηγορητήριο που εκδίδεται από σώμα ενόρκων διαφέρει θεμελιωδώς από ένα έγγραφο απαγγελίας κατηγοριών που κατατίθεται απευθείας από τους εισαγγελείς», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε δικαστικό υπόμνημα.

Η υπόθεση, η οποία μέχρι τότε παρέμενε υπό καθεστώς δικαστικού απορρήτου, δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

«Αποκρουστική κατάχρηση εξουσίας», καταγγέλλει ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο ίδιος ο Τζέιμς Κόμεϊ αντέδρασε έντονα στη νέα ποινική διαδικασία, κατηγορώντας το υπουργείο Δικαιοσύνης για κατάχρηση εξουσίας.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, δήλωσε ότι η νέα υπόθεση θα μπορούσε σχεδόν να προκαλεί γέλιο, εάν δεν αποτελούσε, κατά την άποψή του, τόσο σοβαρή εκτροπή από τον θεσμικό ρόλο της αμερικανικής Δικαιοσύνης.

«Θα ήταν σχεδόν αστείο, αν δεν επρόκειτο για μια τόσο αποκρουστική κατάχρηση εξουσίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία δεν πρέπει να συνηθίσουμε», ανέφερε.

Τρίτη ποινική υπόθεση σε βάρος του

Η νέα δίωξη είναι η τρίτη ποινική υπόθεση που κινείται σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Κόμεϊ αντιμετωπίζει ήδη ξεχωριστή ποινική υπόθεση στη Βόρεια Καρολίνα, όπου κατηγορείται ότι απείλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, προηγούμενη ποινική υπόθεση εναντίον του είχε απορριφθεί από τη Δικαιοσύνη.

Η νέα διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με την υπεράσπιση και το υπουργείο Δικαιοσύνης να διαφωνούν για το κατά πόσο η κατάθεση του εγγράφου της 5ης Οκτωβρίου επαρκεί νομικά ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα άσκησης ποινικής δίωξης μετά τη συμπλήρωση της δεκαετίας.

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