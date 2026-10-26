Απολογείται την Τρίτη ο Αντάρας: Πληρωμή φόρου προτείνει ο δικηγόρος του, «παρακαταθήκη» το 1 εκατ. ευρώ

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Αύριο Τρίτη (27/10) απολογείται ενώπιον του Ανακριτή ο Κωνσταντίνος Αντάρας ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, που κατηγορείται για ίδρυση εγκληματικής οργάνωσης και φοροδιαφυγή.

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος υποστήριξε ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν οι οικονομικές διαφορές, ώστε να γίνει διακανονισμός. «Είναι μια υπόθεση φοροδιαφυγής στην πραγματικότητα. Η θέση του πελάτη μου και της εταιρείας είναι ότι θα πρέπει να υποβληθούν οι όποιες δηλώσεις, αφού προσδιοριστούν οι διαφορές φόρου, για να γίνει ο δέον διοικητικός και φορολογικός εξορθολογισμός».

«Η πραγματικότητα είναι ότι είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη είναι φοροδιαφυγή. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι εξορθλογηθεί η κατάσταση. Αυτό πρόκειται να κάνουμε».

Ο Μιχάλης Μαρκουλάκος υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν άσκησε πίεσεις στους ιδιοκτήτες των franchise. Αρνήθηκε, ακόμα, ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας διοργάνωνε μια ετήσια εκδήλωση για να παραλαμβάνει σε φακέλους τα μαύρα από τους ιδιοκτήτες των franchise. «Γίνονταν συγκεντρώσεις διαρκώς σε ξενοδοχεία, που σκοπός ήταν η ενημέρωση του δικτύου, για τις πωλήσεις, τους στόχους. Δεν είχε σχέση με ανταλλαγή χρημάτων».

«Αυτό που είναι κρίσιμο, είναι πώς θα διασωθεί το δίκτυο καταστημάτων και πώς θα διασωθούν οι 2.500 εργαζόμενοι. Τον κ. Αντάρα δεν τον ενδιαφέρει τόσο η δική του τύχη, όσο η τύχη της επιχείρησης και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή», τόνισε.

Για τις καταγγελίες για υποδηλωμένη εργασία. «Τα 20 καταστήματα που ανήκουν στην εταιρεία δεν είχαν καμία παράβαση ασφαλιστική ή φορολογική». Για τα 1 εκατ. ευρώ μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη στο σπίτι του, είπε «Είναι 30 χρόνια επιχειρηματίας, αφενός. Αφετέρου η εταιρεία είχε λογισμικό ταμείο που ξεπερνούσε αυτό το ποσό και το είχε λάβει σαν παρακαταθήκη».

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