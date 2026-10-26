Φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 26/10, σε φανοποιείο επί της οδού Μικράς Ασίας, στη Νέα Πέραμο, με έναν 59χρονο άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.
Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έλαβε ειδοποίηση περίπου στις 20:00 και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.
Πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο 59χρονος ημεδαπός είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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