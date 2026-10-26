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26.10.2026 16:28

Κλασικά πρώτο το Mega σε τηλεθέαση την Παρασκευή (23/10)

26.10.2026 16:28
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Με διαφορά τουλάχιστον μιας μονάδας από τον ανταγωνισμό το Mega επικράτησε στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού την Παρασκευή (24/10), με εξάρσεις τηλεθέασης στις εκπομπές «Live news», «Δυο μαύρα πουκάμισα» και «Φως στο τούνελ».

Το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης, σύμφωνα με τη Nielsen,απέσπασε ο ΣΚΑΪ, με επίδοση καλύτερη από εκείνη μιας βδομάδας πίσω. Ήταν δε καλύτερη από εκείνες του Alpha και του ΑΝΤ1.

Κάμψη στις δυναμικές τους, σε σχέση με την Πέμπτη (22/10), εμφάνισαν στο σύνολο τους οι άλλοι ιδιωτικοί σταθμοί.

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