Κλασικά πρώτο το Mega σε τηλεθέαση την Παρασκευή (23/10)

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Με διαφορά τουλάχιστον μιας μονάδας από τον ανταγωνισμό το Mega επικράτησε στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού την Παρασκευή (24/10), με εξάρσεις τηλεθέασης στις εκπομπές «Live news», «Δυο μαύρα πουκάμισα» και «Φως στο τούνελ».
Το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης, σύμφωνα με τη Nielsen,απέσπασε ο ΣΚΑΪ, με επίδοση καλύτερη από εκείνη μιας βδομάδας πίσω. Ήταν δε καλύτερη από εκείνες του Alpha και του ΑΝΤ1.
Κάμψη στις δυναμικές τους, σε σχέση με την Πέμπτη (22/10), εμφάνισαν στο σύνολο τους οι άλλοι ιδιωτικοί σταθμοί.
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