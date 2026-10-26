BBC: Τα λουκέτα σε κανάλια και ραδιοσταθμό ήταν επώδυνα, αλλά ίσως τα χειρότερα να είναι μπροστά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Ο κόσμος χρειάζεται το BBC περισσότερο από ποτέ. Μπορεί το μέγεθος και η δομή του να αλλάξουν. Δεν πρόκειται όμως να γίνει ένα μέτριο Netflix ούτε ένας μιμητής του YouTube. Θα γίνει ένα καλύτερο BBC».

Αυτό ήταν το μήνυμα που άφησε να αντηχεί στα αυτιά των εργαζομένων του BBC ο Ματ Μπρίτιν, κλείνοντας τη γενική συνέλευση του περασμένου μήνα.

Ο 180ς γενικός διευθυντής του BBC επιχειρούσε να διαλύσει το κλίμα κατήφειας, έχοντας δεχθεί καταιγισμό ερωτήσεων από ανήσυχους υπαλλήλους σχετικά με απολύσεις, περικοπές υπηρεσιών και γενικότερη συρρίκνωση.

Tο έργο του είναι κάθε άλλο παρά ζηλευτό. Ο Μπρίτιν έρχεται αντιμέτωπος με μια οικονομική κρίση που πυροδοτεί μερικές από τις πιο επώδυνες περικοπές στην ιστορία του BBC. Παράλληλα, προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του δικτύου ως του κορυφαίου μέσου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στη Βρετανία, σε μια εποχή πρωτοφανούς ανταγωνισμού.

Δύο στόχοι οι οποίοι φαίνονται, εκ πρώτης όψεως, ασύμβατοι, όμως το επιχείρημα του Μπρίτιν προς το προσωπικό είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν. Αυτός είναι ο λόγος που, ανακοινώνοντας την Τρίτη το κλείσιμο των γραμμικών καναλιών BBC Three, BBC Scotland και Radio 4 Extra, τόνισε ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν απαραίτητες τόσο για «να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές πιέσεις όσο και για να επανεφευρεθεί το BBC σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο». Δεν είναι εύκολο, ωστόσο, να πειστούν εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναβρασμό και γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα χειρότερα έπονται.

Το BBC καλείται να εξοικονομήσει μισό δισ. λίρες (ή 670 εκατ. δολάρια) έως το 2028, έχοντας χάσει από το 2020 πάνω από δύο εκατ. συνδρομητές, οι οποίοι κατέβαλαν τέλη άδειας (licence fee), έναν υποχρεωτικό φόρος/συνδρομή που πρέπει να πληρώσει κάθε νοικοκυριό που παρακολουθεί ζωντανή τηλεόραση ή χρησιμοποιεί την πλατφόρμα BBC iPlayer.

Ο εμβληματικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Η.Β. έχει ανακοινώσει μέτρα ύψους μόλις 200 εκατ. λιρών από τον συνολικό στόχο του. Δεν είναι δηλαδή ούτε στα μισά.

Το κλείσιμο των-γραμμικών- BBC Three, BBC Scotland και Radio 4 Extra μπορεί να φαντάζει σημαντικό, όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο τερματισμός της λειτουργίας τους την άνοιξη του 2027 θα εξοικονομήσει μόλις 10 εκατ. λίρες, σύμφωνα με δύο πηγές του BBC που μίλησαν στον εξειδεικευμένο για τα ΜΜΕ και τις σόουμπιζ, ιστότοπο Deadline. Στην περίπτωση του BBC Three, μάλιστα, το φάσμα εκπομπής του καναλιού θα συνεχίσει να αποτελεί έξοδο, καθώς φιλοξενεί και το παιδικό κανάλι CBBC, επομένως θα παραμένει ως δαπάνη για τον Οργανισμό.

Στο τραπέζι «έπεσε» η πρόταση το CBBC να ενοποιηθεί με το επίσης παιδικό CBeebies. Όμως εκφράστηκε προβληματισμός ότι ίσως να προκαλούσε αμφισβήτηση προς τη δέσμευση του BBC για τις υπηρεσίες του απέναντι στα παιδιά. Το απτό όφελος από μια τέτοια κίνηση εκτιμάται στις 500.000 λίρες, όμως διατυπώθηκε σκεπτικισμός για το κανάλι για παιδιά αφενός διότι έχει πολλές επιτυχημένες παραγωγές αλλά κυρίως επειδή ια είχε πολιτικό κόστος. «Πολιτικά πολύ επικίνδυνο» ήταν η φράση που χρησιμοποιήθηκε, για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, διότι είναι μια χρονική περίοδος κατά την οποία το BBC διαπραγματεύεται τον διακανονισμό χρηματοδότησης του αλλά και το καταστατικό του με την κυβέρνηση. Επίσης η αρμόδια για τα ΜΜΕ, υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι, σε επίσκεψη της στο BBC είχε πει ότι οι παιδικές εκπομπές πρέπει να προστατεύονται και- συμβολικά- είχε κάνει χειραψία με τη δημοφιλή μαριονέτα του CBBC, Χάκερ Τ. Ντόγκ.

Μια άλλη πρόταση που εκφράστηκε αφορά στην συγχώνευση του BBC iPlayer με το BBC Sounds. Αποφάσεις μπορεί να μην έχουν ληφθεί- για την ώρα- υπάρχουν όμως ενδείξεις προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει ζητηθεί ένα ανασχεδιασμένο iPlayer, όπου βίντεο και ήχος να συνδυάζονται και δόθηκε εντολή στην επικεφαλής περιεχομένου του BBC, Κέιτ Φιλιπς, να ενοποιήσει τις ομάδες ανάθεσης προγράμματος για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο στους τομείς της κωμωδίας και των τεχνών.

Το πιο ανησυχητικό για το BBC είναι- σύμφωνα με βρεανούς αλλάκαι ξένους παρατηρητές/αναλυτές ΜΜΕ- ότι δεν ελέγχει πλέον τις εξελίξεις. Οι συζητήσεις για τη χρηματοδότησή του με την κυβέρνηση προχωρούν με αργούς ρυθμούς, παρά τις διαρροές από το Ουέστμινστερ για ένθερμη υποστήριξη ενός λεγόμενου «φόρου Netflix»- μιας επιπλέον χρέωσης στις συνδρομητικές υπηρεσίες streaming- για την ενίσχυση του BBC.

Αν και οι υπουργοί στηρίζουν την ιδέα και το BBC δεν την έχει απορρίψει, στελέχη του οργανισμού εκφράζουν σκεπτικισμό αν ένα τέτοιο μέτρο λύσει την οικονομική κρίση.

Οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις αφήνουν το BBC χωρίς καμία εικόνα για τα οικονομικά του πέρα από το τέλος του επόμενου έτους, γεγονός που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για οποιονδήποτε οργανισμό που βασίζεται σε δημόσια έσοδα ύψους 3,9 δισ. λιρών. Το BBC αναμένει από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει την επίσημη θέση της πριν από το τέλος του έτους.

Η ουσία είναι πως σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, και ενώ ο γενικός διευθυντής του Ματ Μπρίτιν επιχειρεί να δημιουργήσει μια «αυτόνομη» υπηρεσία streaming μέσα από ένα πιο ευέλικτο-ή κατά άλλη εκδοχή μικρότερο- BBC, η ανάγκη για ξεκάθαρες απαντήσεις είναι πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά και πιθανόν, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν, να μην έρθουν σύντομα.

Διαβάστε επίσης:

Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

ΣΚΑΪ: Έντονα… καιρικά φαινόμενα στον σταθμό – Η θύελλα «πεθερά» πλήττει το «Τότε και Τώρα» (26/10)

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το “απέναντι”, ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»