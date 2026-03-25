ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 17:34
25.03.2026 16:28

Βρετανία: Νέος γενικός διευθυντής του BBC ο Ματ Μπρίτιν

Το πρώην στέλεχος της Google, Ματ Μπρίτιν αναλαμβάνει γενικός διευθυντής του BBC, όπως έγινε γνωστό σήμερα (25/3).

Ο 57χρονος Μπρίτιν θα αντικαταστήσει τον Τιμ Ντέιβι ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου έπειτα από ένα επίμαχο μοντάζ μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama.

Ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του BBC ζητώντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμιση σχετικά με τον τρόπο που συνδύασε πλάνα από τμήματα μιας ομιλίας που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου 2021, προτού οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

«Αυτή είναι μια στιγμή πραγματικού κινδύνου, αλλά και πραγματικής ευκαιρίας. Το BBC χρειάζεται τον ρυθμό και την ενέργεια για να βρίσκεται τόσο εκεί που βρίσκονται τα θέματα, όσο και εκεί που βρίσκεται το κοινό», δήλωσε ο Μπρίτιν σε ανακοίνωσή του.

Λόγω της έλλειψης συντακτικής ή ραδιοτηλεοπτικής εμπειρίας του Μπρίτιν, το BBC επεσήμανε ότι θα διορίσει έναν αναπληρωτή γενικό διευθυντή.

