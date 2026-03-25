ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 09:16
Αυστραλία: Μεγάλη απεργία στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC λόγω AI

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι του κύριου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Αυστραλίας απεργούν σήμερα ζητώντας εγγυήσεις που θα αποτρέψουν απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς και καλύτερους μισθούς.

Η Australian Broadcasting Corporation (ABC), που διαχειρίζεται τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο καθώς και ιστότοπο, αναγκάζεται να αντικαταστήσει την απευθείας μετάδοση προγραμμάτων με ήδη ηχογραφημένες και μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, καθώς περισσότεροι από 2.000 δημοσιογράφοι εξήγγειλαν 24ωρη απεργία, την πρώτη τέτοια κινητοποίηση εδώ και 20 χρόνια.

«Τα μέλη του προσωπικού του ABC δεν θέλουν να απεργήσουν, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ένωση Συμμαχία Μέσων Ενημέρωσης, Ψυχαγωγία και Τεχνών (MEAA).

«Θέλουν δίκαιη αμοιβή, εξασφαλισμένη εργασία και διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνολογιών όπως η ΑΙ για την προστασία της δημοσιογραφικής ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης» της κοινής γνώμης, σημείωσε ο συνδικαλιστικός φορέας.

Τα μέλη της ένωσης είχαν ήδη απορρίψει τον Μάρτιο πρόταση για τους μισθούς που, όπως είπαν, δεν αντιστάθμιζε την αύξηση του πληθωρισμού.

Η μείωση των διαφημιστικών εσόδων και η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν οδηγήσει σε κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Έναν… τηλεοπτικό θόλο έχει σχηματίσει για την κάλυψη της παρέλασης, χολιγουντιανών διαστάσεων

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha για μια ακόμη Δευτέρα (23/3)

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών – Ένας πόλεμος δίχως όρια

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για 25η Μαρτίου: Οι ΗΠΑ αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα των Ελλήνων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικά πυρά γαλάζιων στελεχών σε Φλωρίδη για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι 14 όροι της πρότασης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου – Τι αναφέρουν για εμπλουτισμό ουρανίου και Ορμούζ

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών – Ένας πόλεμος δίχως όρια

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για 25η Μαρτίου: Οι ΗΠΑ αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα των Ελλήνων

