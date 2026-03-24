Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha για μια ακόμη Δευτέρα (23/3)

Με διαφορά δυναμικότητας σχεδόν δυόμιση ποσοστιαίων μονάδων, το λιγότερο, από τον ανταγωνισμό ο Alpha συνέχισε να ηγείται την κούρσας τηλεθέασης για μια ακόμη φορά στον «άνοιγμα» εβδομάδας.

Καλή επίσης «εκκίνηση», για Δευτέρα, πραγματοποίησε το Mega, ισοφαρίζοντας την επίδοση ημέρας που είχε σημειώσει η Nielsen στις 4 του μήνα, αποτελώντας τη δεύτερη καλύτερη από τις 14/2.

Σε διψήφια μερίδια επανήλθαν επίσης οι ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ. Σε γενικές γραμμές αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα 10 κανάλια εθνικής εμβέλειας σε σχέση με το Σαββατοκύριακο καθώς το αθροιστικό μερίδιο τους διαμορφώθηκε στο 77,1% από 70,9 % και 70,2%,το Σάββατο και την Κυριακή, αντιστοίχως.

