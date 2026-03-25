ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 09:15
25.03.2026 06:50

ΕΡΤ: Έναν… τηλεοπτικό θόλο έχει σχηματίσει για την κάλυψη της παρέλασης, χολιγουντιανών διαστάσεων

25i-martiou-stratiotiki-parelasi

Υπερπαραγωγή έχει σχεδιάσει για σήμερα (25/3) η ΕΡΤ για τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας (11.00- 13.00) από την ΕΡΤ1 και εκτενή αποσπάσματά της από το ΕΡΤNews.

Σε όλο το μήκος της διαδρομής και στην ευρύτερη περιοχή τη πλατείας Συντάγματος θα έχουν αναπτυχθεί συνολικά 34 κάμερες, από τις οποίες οι πέντε ασύρματες για μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων και ελιγμών, αλλά και τέσσερα drones για εντυπωσιακές λήψεις και πανοραμική κάλυψη.

Η «καρδιά» της μετάδοσης θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται ζωντανές συνδέσεις από κομβικά σημεία υψηλού συμβολισμού, όπως ο Λυκαβηττός (κανονιοβολισμοί) και η Ακρόπολη, με συνδυασμό σταθερών καμερών και εναέριων λήψεων.

Η ΕΡΤ θα μεταφέρει στους τηλεθεατές εικόνες από:

  • Την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα (Rafale, Mirage)
  • Tην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο (F-16)
  • Tην Ελευσίνα (μεταγωγικά αεροσκάφη)
  • Την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα (Phantom)
  • Το Τατόι (ιστορικά αεροσκάφη)
  • Τα Μέγαρα (ελικόπτερα)
  • Tον Πειραιά, με πλάνα από μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και εναέρια κάλυψη με drone

Επίσης, μοναδική εμπειρία θέασης θα προσφέρουν στους τηλεθεατές φορητές ασύρματες κάμερες, τοποθετημένες σε συστοιχία Patriot, σε άρμα μάχης, καθώς και σε κράνη στελεχών που θα παρελάσουν.

Παράλληλα, ειδικά τοποθετημένες κάμερες σε ελικόπτερα Chinook και NH90 θα καταγράφουν τη δράση τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων.

Ο σχεδιασμός της κάλυψης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των ομάδων παραγωγής του ΕΡΤNews και της ΕΡΤ3, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια γεγονότα.

Τη μετάδοση της παρέλασης, σε σκηνοθεσία Νίκου Δαγκλή, θα παρουσιάσουν ο επί δεκαετίες διαπιστευμένος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συντάκτης της ΕΡΤ3, Νίκος Λαδιανός, και ο έμπειρος δημοσιογράφος του ΕΡΤNEWS, Αλέξανδρος Λαχανάς. Επίσης, στα μικρόφωνα θα βρίσκεται και η υπολοχαγός Πεζικού, Χρύσα Καραβασίλη.

Νωρίτερα (09.50) η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ θα μεταδώσει απευθείας την επίσημη Δοξολογία της Εθνικής Επετείου από τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha για μια ακόμη Δευτέρα (23/3)

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

MME ΗΠΑ: Νέο σοκ – Το CBS απολύει το 6% του προσωπικού του και βάζει λουκέτο στο δημοφιλές CBS News Radio

EPARSIAKROPOLO
25η Μαρτίου: Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (video)

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών – Ένας πόλεμος δίχως όρια

trump st
Τραμπ για 25η Μαρτίου: Οι ΗΠΑ αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα των Ελλήνων

FLORIDIS-NEW
Εσωκομματικά πυρά γαλάζιων στελεχών σε Φλωρίδη για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

ABC_AUSTRALIA
Αυστραλία: Μεγάλη απεργία στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC λόγω AI

mo salax liverpool – new
Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Donald-Trump
Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

trump 88- new
Αυτοί είναι οι 14 όροι της πρότασης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου – Τι αναφέρουν για εμπλουτισμό ουρανίου και Ορμούζ

Kaxlas
Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

seismografos
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

EPARSIAKROPOLO
ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
trump st
