ΕΡΤ: Έναν… τηλεοπτικό θόλο έχει σχηματίσει για την κάλυψη της παρέλασης, χολιγουντιανών διαστάσεων

Υπερπαραγωγή έχει σχεδιάσει για σήμερα (25/3) η ΕΡΤ για τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας (11.00- 13.00) από την ΕΡΤ1 και εκτενή αποσπάσματά της από το ΕΡΤNews.

Σε όλο το μήκος της διαδρομής και στην ευρύτερη περιοχή τη πλατείας Συντάγματος θα έχουν αναπτυχθεί συνολικά 34 κάμερες, από τις οποίες οι πέντε ασύρματες για μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων και ελιγμών, αλλά και τέσσερα drones για εντυπωσιακές λήψεις και πανοραμική κάλυψη.

Η «καρδιά» της μετάδοσης θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται ζωντανές συνδέσεις από κομβικά σημεία υψηλού συμβολισμού, όπως ο Λυκαβηττός (κανονιοβολισμοί) και η Ακρόπολη, με συνδυασμό σταθερών καμερών και εναέριων λήψεων.

Η ΕΡΤ θα μεταφέρει στους τηλεθεατές εικόνες από:

Την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα (Rafale, Mirage)

στην Tην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο (F-16)

στον Tην Ελευσίνα (μεταγωγικά αεροσκάφη)

Την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα (Phantom)

στην Το Τατόι (ιστορικά αεροσκάφη)

Τα Μέγαρα (ελικόπτερα)

Tον Πειραιά, με πλάνα από μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και εναέρια κάλυψη με drone

Επίσης, μοναδική εμπειρία θέασης θα προσφέρουν στους τηλεθεατές φορητές ασύρματες κάμερες, τοποθετημένες σε συστοιχία Patriot, σε άρμα μάχης, καθώς και σε κράνη στελεχών που θα παρελάσουν.

Παράλληλα, ειδικά τοποθετημένες κάμερες σε ελικόπτερα Chinook και NH90 θα καταγράφουν τη δράση τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων.

Ο σχεδιασμός της κάλυψης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των ομάδων παραγωγής του ΕΡΤNews και της ΕΡΤ3, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια γεγονότα.

Τη μετάδοση της παρέλασης, σε σκηνοθεσία Νίκου Δαγκλή, θα παρουσιάσουν ο επί δεκαετίες διαπιστευμένος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συντάκτης της ΕΡΤ3, Νίκος Λαδιανός, και ο έμπειρος δημοσιογράφος του ΕΡΤNEWS, Αλέξανδρος Λαχανάς. Επίσης, στα μικρόφωνα θα βρίσκεται και η υπολοχαγός Πεζικού, Χρύσα Καραβασίλη.

Νωρίτερα (09.50) η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ θα μεταδώσει απευθείας την επίσημη Δοξολογία της Εθνικής Επετείου από τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας.

