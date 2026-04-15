Κύμα απολύσεων στο BBC: Θα καταργήσει 2.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια

Το BBC θα καταργήσει 2000 θέσεις εργασίας, περίπου το 10% του δυναμικού του, προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες του κατά τη διάρκεια των τριών επόμενων ετών, γεγονός που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στους κόλπους του οπτικοακουστικού ομίλου εδώ και 15 χρόνια, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

BREAKING: The BBC is reportedly cutting around 10% of its jobs in the biggest down-sizing of the public service broadcaster in 15 years.



Sky's arts and entertainment correspondent Katie Spencer has the latest updates.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sefpifro0K April 15, 2026

Το BBC είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να μειώσει τα έξοδά του κατά 10%, όμως δεν είχε αποκαλύψει τον ακριβή αντίκτυπο επί των θέσεων εργασίας, στους κόλπους αυτού του βρετανικού φορέα, στον απόηχο της παραίτησης του γενικού διευθυντή του και της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμηση από τον Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την προβολή ενός παραπλανητικού μοντάζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, αυτές οι απολύσεις ανακοινώθηκαν σήμερα στο προσωπικό. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, το BBC δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

The BBC is cutting as many as 2,000 jobs, affecting 10% of its 21,500 employees, in what is being described as the biggest scaling back in 15 years.https://t.co/4XxDCRbw9U — Variety (@Variety) April 15, 2026

Αυτές οι μειώσεις των θέσεων εργασίας ανακοινώθηκαν λίγο πριν από την άφιξη του νέου γενικού γραμματέα του BBC, Ματ Μπρίτιν, πρώην επικεφαλής της Google, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τη 18η Μαΐου.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αυτή η προβλεπόμενη μείωση κόστους κατά 10% ισοδυναμεί με περίπου 600 εκατομμύρια στερλίνες (690 εκατομμύρια ευρώ), με απολύσεις αλλά επίσης την κατάργηση ορισμένων προγραμμάτων.

Οι οικονομικές δυσχέρειες του BBC οξύνθηκαν από τη μείωση των εσόδων που προκύπτουν από τις ετήσιες πάγιες επιβαρύνσεις, οι οποίες ολοένα και αμφισβητούνται. Το τέλος αυτό ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 174,50 λίρες.

Διαβάστε επίσης:

