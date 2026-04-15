Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Απριλίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Κανείς δεν θέλει πρόωρες κάλπες» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα που για διαφορετικούς λόγους, χρειάζονται παραπάνω χρόνο, ενώ βιάζονται μόνο μερικοί μικροί σχηματισμοί που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει… μεθαύριο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Γιατί ο Μητσοτάκης εξορκίζει τις πρόωρες εκλογές – Πόλεμος και σκάνδαλα βαραίνουν το κλίμα στο εκλογικό σώμα – Επιχειρείται να δοθεί προοπτική και ελπίδα στους πολίτες

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΒΟΥΛΗ: Δύσκολο τεστ για τον Μητσοτάκη ενώπιον των βουλευτών του – Με το βλέμμα στραμμένο στην Κ.Ο. της Ν.Δ. εν μέσω δυσαρέσκειας – Κριτική ακόμη και για τις εξαγγελλόμενες μεταρρυθμίσεις

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Μπαίνει στα βαθιά της προετοιμασίας για το νέο κόμμα – Προ των πυλών η ιδεολογικοπολιτική διακήρυξη, σε εξέλιξη οι οργανωτικές διεργασίες – Πώς επηρεάζουν τον σχεδιασμό του πρώην πρωθυπουργού τα σενάρια για πρόωρες

ΙΣΡΑΗΛ: Η στρατηγική σημασία Ελλάδας και Κύπρου – Μια ανάλυση του στρατιωτικού αναλυτή Γιόχαν Μπρόντι για το εβραϊκό ινστιτούτο JINSA – Ποια σημαντικά κενά παραμένουν στην ασφάλεια και τον συντονισμό της Ανατολικής Μεσογείου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Προκεχωρημένο φυλάκιο ή αναλώσιμος κόμβος; – Στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, η συμμετοχή της Ελλάδας δεν είναι θεωρητική – Όταν η «στρατηγική συμμαχία» μεταφράζεται σε ρίσκο και περιορισμένη κυριαρχία – Η Ουάσιγκτον αφήνει να εννοηθεί ότι οι «πρόθυμοι σύμμαχοι» θα ανταμειφθούν

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άγνωστη η κατάσταση των πυρηνικών του Ιράν – Ουδείς γνωρίζει αν μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμά του για κατασκευή όπλων – Οι φυγοκεντρητές θεωρείται ότι έχουν διασωθεί σε μεγάλο βαθμό – Συνέχιση βομβαρδισμών εάν ναυαγήσουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις

ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενεργειακός Αρμαγεδδών – Ο Κόλπος «φλέγεται» και η ακρίβεια πνίγει την ελληνική αγορά – Το διακύβευμα δεν είναι πλέον η ανάπτυξη, αλλά η κοινωνική συνοχή – Στη «μαύρη τρύπα» των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων η κοινωνική πολιτική

ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Οι αόρατοι κραδασμοί μιας σύγκρουσης (Μέρος Τρίτο) – Πώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη – Η παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής chips εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή – Τα data centers, ραχοκοκαλιά της AI, υφίστανται ενεργειακή και γεωπολιτική πίεση

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναρκοθετημένο το διεθνές δίκαιο – Οι πόλεμοι μπορούν να ανασταλούν όταν τα μέρη το αποφασίσουν – Λείπει η αποφασιστική αντίδραση σε κάθε βαρβαρότητα – Η πολιτική Ερντογάν αποσκοπεί σε μεθοδευμένη αποδυνάμωση ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Τέλος στο μισθολογικό χάσμα – Οι 5 μεγάλες αλλαγές για τις γυναίκες σε ιδιωτικό τομέα, Δημόσιο και ΔΕΚΟ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο) – Η συμπτωματολογία του περιλαμβάνει το τάχα μου, το δήθεν, το εξόφθαλμον, το υπερυψωμένον – Η περίσσεια α-νοησίας και χρήματος οδηγεί στην περίσσεια δαπανών – Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αναπτύσσεται χωρίς την παραγωγή δημόσιας καζούρας…

ΚΟΥΒΑ: Το αμερικανικό εμπάργκο «στραγγαλίζει» την Κούβα – Τεράστιες ελλείψεις αφορούν το 50% των βασικών φαρμάκων και υγειονομικού υλικού – Μιλάει ο Άρης Ευαγγελίδης, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Θρησκεία και Θεσμοί – Μέρος Έβδομο: Πολιτισμός και γραμματεία – Τέχνες της αυλής, τέχνες της πόλης