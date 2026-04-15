FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν χρησιμοποίησε έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο που αγόρασε κρυφά το 2024 για να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στον τρέχοντα πόλεμο, ανέφεραν την Τετάρτη οι Financial Times.

Ο δορυφόρος TEE-01B, που κατασκευάστηκε και εκτοξεύτηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα από την Κίνα, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο διαρροή ιρανικών στρατιωτικών εγγράφων.

Οι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έδωσαν εντολή στον δορυφόρο να παρακολουθεί σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη λίστες συντεταγμένων με χρονοσήμανση, δορυφορικές εικόνες και τροχιακή ανάλυση. Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Μάρτιο πριν και μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε αυτές τις τοποθεσίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Φρουροί της Επανάστασης έλαβαν πρόσβαση σε εμπορικούς επίγειους σταθμούς που λειτουργούσε η Emposat, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών δορυφορικού ελέγχου και δεδομένων με έδρα το Πεκίνο, με δίκτυο που εκτείνεται σε όλη την Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου, αναφέρουν οι FT.

Στις 14 Μαρτίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν χτυπηθεί.

Η εικόνα UGC που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 29 Μαρτίου 2026 και επαληθεύτηκε από το AFP, φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο αεροσκάφος του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Προειδοποίησης και Ελέγχου (AWACS) της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, που χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, μετά από μια επίθεση με βλήμα στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.

Here are the first images showing a U.S. Air Force E-3 Sentry AWACS aircraft destroyed after being hit in an Iranian strike on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia



How can you call this a 'damaged aircraft'?!



It's completely destroyed! March 29, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δορυφόρος παρακολούθησε επίσης την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και τοποθεσίες κοντά στη ναυτική βάση του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ του Ιράκ, περίπου την εποχή των επιθέσεων που ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε εγκαταστάσεις σε αυτές τις περιοχές.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το Ιράν έλαβε δορυφορικές εικόνες από ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, τόσο από αμερικανικούς όσο και από ισραηλινούς στόχους, μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής βομβαρδιστικής εκστρατείας στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εκστρατεία, η οποία σταμάτησε την περασμένη Τετάρτη μετά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων, είχε ως στόχο την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Ιράν και την καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων και των πυρηνικών προγραμμάτων του.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή και ουσιαστικά αποκλείοντας το Στενό του Ορμούζ. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούσε στο άνοιγμα της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

