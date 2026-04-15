ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:40
Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε επιστολή που του απηύθυνε να μην δίνει όπλα στο Ιράν και ο Σι απάντησε ότι η Κίνα δεν εφοδιάζει την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυο Fox Business σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα.

Στη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες, Τρίτη, ο Τραμπ δεν είπε πότε αντηλλάγησαν οι επιστολές. Την περασμένη εβδομάδα απείλησε χώρες με άμεσους δασμούς 50% εάν προμηθεύσουν όπλα στο Ιράν.

«Του έγραψα επιστολή ζητώντας του να μην το κάνει, και μου έγραψε επιστολή λέγοντας, ουσιαστικά, ότι δεν το κάνει», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν περιμένει μεταβολές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν και [δεν περιμένει] ότι οι αλλαγές στη Βενεζουέλα θα επηρεάσουν τη δυναμική της επικείμενης συνάντησής του με τον Σι τον ερχόμενο μήνα. «Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς όχι», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

