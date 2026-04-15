Μέση Ανατολή: «Γόρδιος δεσμός» παραμένει το Ορμούζ – Ο Τραμπ υπανίσσεται συμφωνία, αλλά στέλνει κι άλλα στρατεύματα

Καθώς τελειώνει ο χρόνος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, το κρίσιμο ναυτικό πέρασμα του Στενού του Ορμούζ παραμένει «γόρδιος δεσμός» για όλες τις πλευρές

Μάλιστα, το Ιράν προειδοποιεί ότι θα αποκλείσει και την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών καθώς θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Κι άλλο στρατό κινητοποιεί ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά χθες βράδυ ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, τα λεγόμενά του δεν συμβαδίζουν και με τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αποφάσισε να σταλούν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με αυτά που διαρρέουν από τον Λευκό Οίκο, η απόφαση πάρθηκε γιατί στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι έτσι θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στη Τεχεράνη προκειμένου να την πείσουν να έρθει σε συμφωνία.

