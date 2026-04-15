search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μέση Ανατολή: «Γόρδιος δεσμός» παραμένει το Ορμούζ – Ο Τραμπ υπανίσσεται συμφωνία, αλλά στέλνει κι άλλα στρατεύματα

φωτο αρχείου

Καθώς τελειώνει ο χρόνος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, το κρίσιμο ναυτικό πέρασμα του Στενού του Ορμούζ παραμένει «γόρδιος δεσμός» για όλες τις πλευρές

Μάλιστα, το Ιράν προειδοποιεί ότι θα αποκλείσει και την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών καθώς θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Κι άλλο στρατό κινητοποιεί ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά χθες βράδυ ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, τα λεγόμενά του δεν συμβαδίζουν και με τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αποφάσισε να σταλούν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με αυτά που διαρρέουν από τον Λευκό Οίκο, η απόφαση πάρθηκε γιατί στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι έτσι θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στη Τεχεράνη προκειμένου να την πείσουν να έρθει σε συμφωνία.

Διαβάστε επίσης

Νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία – Αναφορές για 4 νεκρούς και τουλάχιστον τραυματίες (video)

Ο Τραμπ απειλεί να εγκαταλείψει την εμπορική συμφωνία με την Βρετανία:

Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο και ο ασθενής πέθανε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νομοσχέδιο για ΑΠΕ: Ενστάσεις από την Ένωση για την Αιολική Ενέργεια – Λάθος οι χρόνοι αδειοδότησης, απουσία μέτρων εφαρμογής

ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Ευαγγελισμό με διάχυτο εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης - Υποβλήθηκε σε εμβολισμό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Photo/Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

