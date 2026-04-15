Ο Τραμπ απειλεί να εγκαταλείψει την εμπορική συμφωνία με την Βρετανία – “Όταν τους χρειαστήκαμε, δεν ήταν εκεί”

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να υπαναχωρήσει από την εμπορική συμφωνία με την Βρετανία, σε δηλώσεις του στο Sky News, παραπονούμενος για την «απουσία βρετανικής στήριξης από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

«Τους δώσαμε μια καλή εμπορική συμφωνία, καλύτερη από ό,τι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, και αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο βρετανικό δίκτυο.

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον συνήψαν πέρυσι εμπορική συμφωνία που όριζε πλαφόν 10% στους αμερικανικούς δασμούς στην πλειονότητα των προϊόντων της βρετανικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε σε αντάλλαγμα δεχθεί να ανοίξει περαιτέρω την αγορά του στην αιθανόλη ή το βοδινό από τις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες στη χώρα.

Επρόκειτο τότε για μια προνομιακή συμφωνία για το Λονδίνο, που επωφελήθηκε από τους χαμηλότερους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ προς μια τρίτη χώρα. Το πλεονέκτημα αυτό ωστόσο αποδυναμώθηκε καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό μέρος των αμερικανικών δασμών, αναγκάζοντας την Ουάσινγκτον να επιβάλει προσωρινό δασμό ύψους 10% σχεδόν στο σύνολο των εισαγωγών της –εν αναμονή νέου δασμολογικού καθεστώτος έως τον Ιούλιο.

Παρόλο που τη στιγμή της συμφωνίας ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τις καλές σχέσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν έκτοτε επιδεινωθεί, κυρίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό να κατακρίνει την απουσία στήριξης από το Λονδίνο.

«Είναι μια σχέση όπου, όταν τους ζητήσαμε βοήθεια, δεν ήταν εκεί. Όταν τους χρειαστήκαμε, δεν ήταν εκεί. Και συνεχίζουν να μην είναι εκεί», δήλωσε ο ίδιος στο Sky News.

