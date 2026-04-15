Ο Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν και… στέλνει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά χθες βράδυ ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν οι ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, τα λεγόμενά του δεν συμβαδίζουν και με τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αποφάσισε να σταλούν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με αυτά που διαρρέουν από τον Λευκό Οίκο, η απόφαση πάρθηκε γιατί στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι έτσι θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στη Τεχεράνη προκειμένου να την πείσουν να έρθει σε συμφωνία.

