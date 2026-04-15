ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:39
15.04.2026 16:40

Αναφορές για εκεχειρία μιας εβδομάδας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

15.04.2026 16:40
Το κανάλι Al-Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή, αναφέρει ότι εκεχειρία στον Λίβανο θα ξεκινήσει απόψε.

«Η διάρκεια της εκεχειρίας θα είναι μία εβδομάδα και θα επεκταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών (που θεωρητικά θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Απριλίου)», αναφέρει η πηγή σύμφωνα με το δίκτυο.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις, αφού συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση της επιρροής της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα ωστόσο με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, «Δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός στο Λίβανο». «Είναι κοινό συμφέρον του Λιβάνου και του Ισραήλ να αποδομηθεί η Χεζμπολάχ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν κατ’ αρχήν σε μια παράταση για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν.

Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

Κρατούμενος έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:38
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

