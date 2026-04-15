Αναφορές για εκεχειρία μιας εβδομάδας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Το κανάλι Al-Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή, αναφέρει ότι εκεχειρία στον Λίβανο θα ξεκινήσει απόψε.

«Η διάρκεια της εκεχειρίας θα είναι μία εβδομάδα και θα επεκταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών (που θεωρητικά θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Απριλίου)», αναφέρει η πηγή σύμφωνα με το δίκτυο.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις, αφού συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση της επιρροής της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα ωστόσο με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, «Δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός στο Λίβανο». «Είναι κοινό συμφέρον του Λιβάνου και του Ισραήλ να αποδομηθεί η Χεζμπολάχ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν κατ’ αρχήν σε μια παράταση για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν.

