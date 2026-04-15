ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:39
15.04.2026 16:17

Χάος στο Κολοράντο: Καραμπόλα 75 οχημάτων με τουλάχιστον 19 τραυματίες (Photos/Videos)

15.04.2026 16:17
Σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφηκαν την Τρίτη, 14/4, στο Σίλβερθορν του Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν περισσότερα από 75 οχήματα συγκρούστηκαν σε μια μαζική καραμπόλα, που άφησε πίσω τουλάχιστον 19 τραυματίες σύμφωνα με τη New York Post.

Οι Αρχές του Κολοράντο ανέφεραν ότι οκτώ από τους τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν καταγράφηκαν θύματα

Η σύγκρουση αποδίδεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς έντονη χιονόπτωση είχε πλήξει την περιοχή, καθιστώντας το οδόστρωμα εξαιρετικά επικίνδυνο.

Το γραφείο του τοπικού σερίφη έκανε λόγο για πολλαπλούς τραυματισμούς, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η πλήρης εικόνα των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής: Αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο και διαλυμένα μέρη οχημάτων διάσπαρτα στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου διεκόπη άμεσα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων, ενώ λίγες ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε.

Ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρετ Πόλις, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς τους πληγέντες μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, και είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές και στους κρατικούς υπαλλήλους που εργάζονται γρήγορα και με ασφάλεια υπό δύσκολες συνθήκες για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να ανοίξουν ξανά τον δρόμο».

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Ένταση ανάμεσα στις κατοχικές δυνάμεις και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ – Προς αποκλιμάκωση το επεισόδιο

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

Μέση Ανατολή: «Γόρδιος δεσμός» παραμένει το Ορμούζ – Ο Τραμπ υπανίσσεται συμφωνία, αλλά στέλνει κι άλλα στρατεύματα





Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

Κρατούμενος έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο: Ο αγώνας της «Ένωσης» για τη μεγάλη ανατροπή παίζει στην COSMOTE TV

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:38
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

