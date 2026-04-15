Χάος στο Κολοράντο: Καραμπόλα 75 οχημάτων με τουλάχιστον 19 τραυματίες (Photos/Videos)

Σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφηκαν την Τρίτη, 14/4, στο Σίλβερθορν του Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν περισσότερα από 75 οχήματα συγκρούστηκαν σε μια μαζική καραμπόλα, που άφησε πίσω τουλάχιστον 19 τραυματίες σύμφωνα με τη New York Post.

Οι Αρχές του Κολοράντο ανέφεραν ότι οκτώ από τους τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν καταγράφηκαν θύματα.

🚨A major stretch of Interstate 70 has reopened after a massive multi-vehicle crash involving around 70 vehicles left 19 people injured near the Eisenhower Tunnel.



Authorities said eight of the injured were taken to hospital, including one person in serious condition. No… pic.twitter.com/nVwPMYYCdB — News.Az (@news_az) April 15, 2026

Η σύγκρουση αποδίδεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς έντονη χιονόπτωση είχε πλήξει την περιοχή, καθιστώντας το οδόστρωμα εξαιρετικά επικίνδυνο.

Το γραφείο του τοπικού σερίφη έκανε λόγο για πολλαπλούς τραυματισμούς, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η πλήρης εικόνα των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής: Αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο και διαλυμένα μέρη οχημάτων διάσπαρτα στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου διεκόπη άμεσα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων, ενώ λίγες ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε.

A major crash on I-70 eastbound around 2:50 p.m. today involved an estimated 75+ vehicles, according to Colorado State Patrol and the Clear Creek Sheriff's Office. All lanes are expected to remain closed in the area for "an extended period of time." https://t.co/ir646DKAzI pic.twitter.com/8DMPDKHmxC April 14, 2026

Ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρετ Πόλις, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς τους πληγέντες μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, και είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές και στους κρατικούς υπαλλήλους που εργάζονται γρήγορα και με ασφάλεια υπό δύσκολες συνθήκες για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να ανοίξουν ξανά τον δρόμο».

