Μπλόκο σε έφοδο της γαλλικής αστυνομίας για έρευνα στο Μέγαρο του Μακρόν

Η γαλλική προεδρία αρνήθηκε να επιτρέψει στους ερευνητές να εισέλθουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας για συμβάσεις που συνδέονται με τελετές μνήμης, επικαλούμενη την ασυλία που απολαμβάνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στους ερευνητές που παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων δεν επετράπη η είσοδος, σύμφωνα με αξιωματούχο της γαλλικής προεδρίας.

«Στους ερευνητές… ειπώθηκε ότι τα έγγραφα που αφορούν το προσωπικό του Μεγάρου των Ηλυσίων, δεν σχετίζονται με τα επίσημα καθήκοντα του Προέδρου και επομένως μπορούν να αποκαλυφθούν, θα τους παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος», δήλωσε αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Σύμφωνα με δήλωση του Εθνικού Οικονομικού Εισαγγελέα Pascal Prache, η αποτυχημένη έφοδος διεξήχθη στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με συμβάσεις για την οργάνωση τελετών μνήμης. Το προσωπικό της γαλλικής προεδρίας δήλωσε στους ερευνητές ότι δεν μπορούσαν να ερευνήσουν το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων επειδή οι εγκαταστάσεις καλύπτονται από προεδρική ασυλία, ανέφερε η δήλωση.

Οι ερευνητές διερευνούσαν ισχυρισμούς για ευνοιοκρατία, διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής και σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη διοργάνωση τελετών μνήμης στο Πάνθεον στο Παρίσι, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα. Το μαυσωλείο του Πάνθεον φυλάσσει τα λείψανα σπουδαίων ανδρών και γυναικών της Γαλλίας, και αρκετές επιφανείς προσωπικότητες όπως η Γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια Josephine Baker έχουν ενταχθεί στο μαυσωλείο τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Canard Enchainé, η οποία ήταν η πρώτη που ανέφερε την απόπειρα εφόδου στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, οι ερευνητές διερευνούσαν γιατί μια εταιρεία με την επωνυμία Shortcut Events είχε επανειλημμένα λάβει συμβάσεις για τη διοργάνωση τελετών στο Πάνθεον. Σύμφωνα με την εφημερίδα, κάθε τελετή κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές διερευνούν τυχόν διασυνδέσεις μεταξύ της Shortcut Events και του Κέντρου Εθνικών Μνημείων, ενός γαλλικού ιδρύματος που διαχειρίζεται την τεράστια ιστορική κληρονομιά της χώρας.

