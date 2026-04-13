Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

Σε δικαστικές περιπέτειες μπαίνει η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, καθώς δικαστήριο της Μαδρίτης αποφάσισε την παραπομπή της σε δίκη με σειρά σοβαρών κατηγοριών που περιλαμβάνουν υπεξαίρεση, αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρήσεις, αλλά και υπεξαίρεση εμπορικών σημάτων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από έρευνα που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και εστίασε στη δραστηριότητα της Μπεγκόνια Γκόμεθ κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της παρουσίας ως καθηγήτριας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να αξιοποίησε τη θεσμική και προσωπική της σύνδεση με τον Πέδρο Σάντσεθ προκειμένου να επηρεάσει δημόσιες Αρχές και αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα El Pais, η Γκόμεθ ενημερώθηκε για την παραπομπή της ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στην Κίνα μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό.

Στο ίδιο δικονομικό πλαίσιο, μαζί με τη σύζυγο του πρωθυπουργού παραπέμπονται ακόμη δύο πρόσωπα: Η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Κριστίνα Άλβαρεθ και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.

Η σχετική απόφαση εκδόθηκε μετά από ακρόαση που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, κατά την οποία ο δικαστής ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους ότι, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει, θα εξεταστεί από σώμα ενόρκων. Παρά ταύτα, τόσο η υπεράσπιση, όσο και η εισαγγελική αρχή υποστηρίζουν ότι δεν στοιχειοθετείται αξιόποινη πράξη και ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης.

Σάντσεθ: «Η σύζυγός μου είναι τίμια»

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε τοποθετηθεί δημόσια υπερασπιζόμενος τη σύζυγό του, εν μέσω έντονης πολιτικής πίεσης από τη δεξιά αντιπολίτευση, αλλά και μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι -οι οποίες πυροδότησαν διπλωματική ένταση-, που την χαρακτήρισε «διεφθαρμένη».

Από το βήμα του κοινοβουλίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε δηλώσει: «Η σύζυγός μου είναι τίμια στο επάγγελμά της, σοβαρή και υπεύθυνη, και η κυβέρνησή μου είναι μια καθαρή κυβέρνηση», επιμένοντας ότι οι κατηγορίες δεν στηρίζονται σε αποδείξεις.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του είχε προσθέσει: «Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα αρχειοθετήσει» αυτές τις δύο αγωγές, διότι «πρόκειται για μία συσσώρευση απατών και συκοφαντιών».

Η έρευνα σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ είχε ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου του 2024, ύστερα από καταγγελία της οργάνωσης Manos Limpias (Καθαρά Χέρια). Στη συνέχεια, δεύτερη προσφυγή κατατέθηκε από την οργάνωση Hazte Oir, η οποία επίσης συνδέεται με τον ακροδεξιό χώρο, ενώπιον του ίδιου δικαστικού λειτουργού που χειρίζεται την υπόθεση.

Νέο σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Παρήγγειλε fast food και άφησε φιλοδώρημα 100 δολάρια (Photos/Video)

Παραλήρημα Νετανιάχου για Ευρώπη: «Έχετε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα» – Παρά τη διεθνή κατακραυγή εναντίον του ζητάει και τα ρέστα

Ουγγαρία: Δέσμευση Μαγιάρ για δημοκρατική στροφή, με στόχο την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ











