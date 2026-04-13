Παραλήρημα Νετανιάχου για Ευρώπη: «Έχετε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα» – Παρά τη διεθνή κατακραυγή εναντίον του ζητάει και τα ρέστα

Την ώρα που η διεθνής κατακραυγή για τις σφαγές αμάχων στο Λίβανο και όχι μόνο, που διαπράττει ο Ισραηλινός στρατός, αλλά και η αποδοκιμασία για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν γίνεται εντονότερη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το Ολοκάυτωμα για να επικρίνει την Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, επιδόθηκε σε ένα παραληρηματικό λόγο κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η εκδήλωση φέτος μαγνητοσκοπήθηκε, λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Στην τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «βαθιά ηθική αδυναμία», σημειώνοντας παράλληλα ότι «χάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς της, των αξιών της και της ευθύνης της να υπερασπίζεται τον πολιτισμό απέναντι στη βαρβαρότητα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ λειτουργεί ως δύναμη που υπερασπίζεται και την ίδια την Ευρώπη, η οποία –όπως είπε– «έχει ξεχάσει πολλά από την εποχή του Ολοκαυτώματος» και έχει «πολλά να μάθει», ειδικά σε ό,τι αφορά τη «σαφή ηθική διάκριση μεταξύ καλού και κακού», αλλά και την ανάγκη αποφασιστικής δράσης σε περιόδους κρίσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου κόσμου», κάνοντας λόγο για συμμαχίες που διαμορφώνονται και –όπως υποστήριξε– θα αποκτήσουν ιστορική σημασία στο μέλλον.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατάφεραν «συντριπτικό πλήγμα» στο Ιράν μέσω κοινών επιχειρήσεων την προηγούμενη χρονιά, αναφερόμενος σε στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Κλείνοντας την ομιλία του, προειδοποίησε ότι, χωρίς αυτές τις ενέργειες, κρίσιμες ιρανικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν –όπως είπε– να μείνουν στην ιστορία ως «σύμβολα τρόμου», τα οποία παρομοίασε με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η κοινή δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλε στο να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο και να ενισχυθεί η αποτροπή μελλοντικών απειλών.

