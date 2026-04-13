search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.04.2026 13:18

«Κεραυνοί» Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει πόλεμο

hakan fidan 11- new

Πυρά κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. 

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο», τόνισε 

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της», συμπλήρωσε. 

Ο Φιντάν εκτίμησε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος χρειάζονται τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. «Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

Το Ισραήλ μπορεί να χαρακτηρίσει την Τουρκία νέο εχθρό

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότιι «το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν «ειλικρινείς» όσον αφορά την επίτευξη εκεχειρίας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να διαταράξει την ειρηνευτική διαδικασία».

«Πιστεύω ότι αν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση ”όλα ή τίποτα”, ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», προειδοποίησε ο Φιντάν.

Για τον ρόλο της Τουρκίας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσει ως «βασικός παράγοντας» στη διαμόρφωση απόψεων, την οικοδόμηση συστημάτων και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stavropoulou
LIFESTYLE

laxanika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

teslcb_511
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

no_doubt
LIFESTYLE

amaxi11 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

padousi new
LIFESTYLE

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

trump_1004_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

tasoulas_anastasi
ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Stavropoulou
laxanika
teslcb_511
1 / 3