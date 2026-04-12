«Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»: Ο Ερντογάν απειλεί με εισβολή το Ισραήλ (Video)

Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο τούρκος πρόεδρος απείλησε το Σάββατο ότι εάν δεν διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η χώρα του θα «έδειχνε στο Ισραήλ τη θέση του».

«Την ημέρα της εκεχειρίας, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου είναι τυφλωμένος από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στη Ριζούντα.

«Όπως ”μπήκαμε” στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα», πρόσθεσε.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail konusunda:



"Nasıl ki Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek aynısını İsrail'e de yapabiliriz.



Yapmamamız için bir sebep yok. Sadece güçlü olmayız ki bu adımları atalım…" pic.twitter.com/GrgzPvmfjN — 23 DERECE (@yirmiucderece) April 11, 2026

Τις τελευταίες ώρες, η τουρκική και η ισραηλινή ηγεσία αντάλλαξαν σφοδρά πυρά, μετά τις αναφορές ότι τούρκοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά 35 Ισραηλινών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και του Νετανιάχου, ζητώντας έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και για παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025 και για κακοποίηση των συμμετεχόντων.

