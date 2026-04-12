«Ο Νετανιάχου είναι ο Χίτλερ της εποχής μας»: Ο Ερντογάν «στέλνει στο δικαστήριο» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ – «Είσαι σφαγέας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σφοδρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν τούρκοι εισαγγελείς κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ακόμη 34 ισραηλινών αξιωματούχων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε, μέσω Χ, πως το Ισραήλ υπό την ηγεσία του «θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί και σφαγίασε τους δικούς του Κούρδους πολίτες».
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι εισαγγελείς ζητούν συνολικά έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για τους ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και του αρχηγού του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ. Κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και για παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025 και για κακοποίηση των συμμετεχόντων.
Από την πλευρά του, ο Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «χάρτινο τίγρη».
«Ο Ερντογάν, ο οποίος δεν απάντησε στην πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν προς το τουρκικό έδαφος και έχει αποδειχθεί χάρτινος τίγρης, τώρα καταφεύγει στη σφαίρα του αντισημιτισμού και ζητά παρωδία δικών στην Τουρκία κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «Τι παραλογισμός. Ένας άνθρωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος σφαγίασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ – αμυνόμενος εναντίον των συμμάχων του της Χαμάς – για γενοκτονία».
»Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται με δύναμη και αποφασιστικότητα – ενώ για τον Ερντογάν είναι καλύτερο να καθίσει και να σωπάσει», συνέχισε.
«Ερντογάν, καταλαβαίνεις αγγλικά;» έγραψε στο X στα εβραϊκά, ο υπερεθνικιστής Μπεν Γκβιρ, πριν προσθέσει στα αγγλικά: «Γ…oυ;».
Η απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ήταν, όπως αναμενόταν, σκληρή. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε σε δήλωσή του πως ο Νετανιάχου φέρει ευθύνη για «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα.
«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο. «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ υπό την ηγεσία του Νετανιάχου δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για φερόμενη γενοκτονία», προσθέτει.
Όπως αναφέρει, στόχος του Ισραηλινού προέδρου είναι να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική: «Ο τρέχων στόχος του Νετανιάχου είναι να υπονομεύσει τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και να συνεχίσει τις επεκτατικές πολιτικές του στην περιοχή. Διαφορετικά, θα δικαστεί στη χώρα του και πιθανότατα θα καταδικαστεί σε φυλάκιση», ανέφερε.
«Η στοχοποίηση του προέδρου μας από Ισραηλινούς αξιωματούχους με αβάσιμες, αλαζονικές και ψευδείς κατηγορίες είναι αποτέλεσμα της δυσφορίας που προκαλούν οι αλήθειες που έχουμε εκφράσει σε κάθε πλατφόρμα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό αθώων πολιτών και θα συνεχίσει να προσπαθεί να λογοδοτήσει ο Νετανιάχου για τα εγκλήματά του» καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ.
Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η δήλωση του συμβούλου του τούρκου Προέδρου. Ο Μπουρχανετίν Ντουράν κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό πως ασκεί πολιτική «επιβίωσης μέσω σύγκρουσης» και επισήμανε πως θα λογοδοτήσει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος έχει ενορχηστρώσει μια γενοκτονία στη Γάζα και έχει επιτεθεί σε επτά χώρες της περιοχής, τολμά να στοχοποιεί τον Πρόεδρό μας από απελπισία. Είναι ένας εγκληματίας εις βάρος του οποίου έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και δεν του έχουν απομείνει πλέον φίλοι».
»Οδηγεί την περιοχή στο χάος και τη σύγκρουση ως στρατηγική πολιτικής επιβίωσης. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν διαθέτει ηθικές αξίες ούτε τη νομιμοποίηση να κάνει μαθήματα σε κανέναν. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπό την ηγεσία του Προέδρου, η Tουρκία θα συνεχίσει τον αγώνα της κατά των καταπιεστών για έναν πιο δίκαιο, ειρηνικό και ασφαλή κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Έντονη ήταν η αντίδραση και του εκπρόσωπου του κυβερνώντος κόμματος (AKP), Ομέρ Τσελίκ, στην επίθεση του ισραηλινού πρωθυπουργού κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Η συνεχής στοχοποίηση του Προέδρου μας από τον Νετανιάχου αποτελεί τιμητική διάκριση για τον Πρόεδρό μας. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια συμμαχία της ανθρωπότητας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα δίκτυο σφαγών με επικεφαλής το Ισραήλ. Ο επικεφαλής αυτού του δικτύου σφαγών είναι ο Νετανιάχου. Ο επικεφαλής της συμμαχίας της ανθρωπότητας είναι ο Πρόεδρός μας», ανέφερε.
»Με το μικρό του μυαλό (ο Νετανιάχου, χρησιμοποιεί αυτή την αηδιαστική έκφραση για σφαγή των Κούρδων αδελφών μας στην Τουρκία για να υποκινήσει τους Κούρδους αδελφούς μας στη Μέση Ανατολή που λένε ‘’δεν θα δράσουμε μαζί σας’’ ενάντια στον Σιωνισμό».
Ο δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, σε ανάρτησή του στο X κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για επιθέσεις σε αμάχους, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου» και «γενοκτονία».
«Αυτοί που μιλούν υπό την σκιά της γενοκτονίας δεν είναι σε θέση να κάνουν δηλώσεις. Ως μέλος μιας κυβέρνησης που σκοτώνει παιδιά, γυναίκες και αμάχους στη Γάζα, είστε ο τελευταίος (σ.σ Ισραέλ Κατζ) που θα έπρεπε να μιλάει. Δεν έχετε το δικαίωμα να επιπλήττετε την Τουρκία και τον τουρκικό λαό. Πρώτα λογοδοτήστε για τα εγκλήματα πολέμου που έχετε διαπράξει. Τόσο η ιστορία όσο και η συνείδηση θα σας θυμούνται ως γενοκτόνους».
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.