«Ο Νετανιάχου είναι ο Χίτλερ της εποχής μας»: Ο Ερντογάν «στέλνει στο δικαστήριο» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ – «Είσαι σφαγέας»

Σφοδρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν τούρκοι εισαγγελείς κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ακόμη 34 ισραηλινών αξιωματούχων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε, μέσω Χ, πως το Ισραήλ υπό την ηγεσία του «θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί και σφαγίασε τους δικούς του Κούρδους πολίτες».

Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι εισαγγελείς ζητούν συνολικά έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για τους ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και του αρχηγού του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ. Κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και για παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025 και για κακοποίηση των συμμετεχόντων.

Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 11, 2026

Κατς: «Ο Ερντογάν αποδείχτηκε χάρτινος τίγρης»

Από την πλευρά του, ο Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «χάρτινο τίγρη».

«Ο Ερντογάν, ο οποίος δεν απάντησε στην πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν προς το τουρκικό έδαφος και έχει αποδειχθεί χάρτινος τίγρης, τώρα καταφεύγει στη σφαίρα του αντισημιτισμού και ζητά παρωδία δικών στην Τουρκία κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «Τι παραλογισμός. Ένας άνθρωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος σφαγίασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ – αμυνόμενος εναντίον των συμμάχων του της Χαμάς – για γενοκτονία».

»Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται με δύναμη και αποφασιστικότητα – ενώ για τον Ερντογάν είναι καλύτερο να καθίσει και να σωπάσει», συνέχισε.

Γκβιρ: «Ερντογάν, καταλαβαίνεις αγγλικά;»

«Ερντογάν, καταλαβαίνεις αγγλικά;» έγραψε στο X στα εβραϊκά, ο υπερεθνικιστής Μπεν Γκβιρ, πριν προσθέσει στα αγγλικά: «Γ…oυ;».

ארדואן אנגלית אתה מבין? Fuck You pic.twitter.com/guQMhASOQJ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 11, 2026

Τουρκική κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε κοινό μέτωπο κατά Νετανιάχου

Η απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ήταν, όπως αναμενόταν, σκληρή. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε σε δήλωσή του πως ο Νετανιάχου φέρει ευθύνη για «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο. «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ υπό την ηγεσία του Νετανιάχου δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για φερόμενη γενοκτονία», προσθέτει.

Regarding the Social Media Post by Israeli Prime Minister Netanyahu

Όπως αναφέρει, στόχος του Ισραηλινού προέδρου είναι να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική: «Ο τρέχων στόχος του Νετανιάχου είναι να υπονομεύσει τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και να συνεχίσει τις επεκτατικές πολιτικές του στην περιοχή. Διαφορετικά, θα δικαστεί στη χώρα του και πιθανότατα θα καταδικαστεί σε φυλάκιση», ανέφερε.

«Η στοχοποίηση του προέδρου μας από Ισραηλινούς αξιωματούχους με αβάσιμες, αλαζονικές και ψευδείς κατηγορίες είναι αποτέλεσμα της δυσφορίας που προκαλούν οι αλήθειες που έχουμε εκφράσει σε κάθε πλατφόρμα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό αθώων πολιτών και θα συνεχίσει να προσπαθεί να λογοδοτήσει ο Νετανιάχου για τα εγκλήματά του» καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η δήλωση του συμβούλου του τούρκου Προέδρου. Ο Μπουρχανετίν Ντουράν κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό πως ασκεί πολιτική «επιβίωσης μέσω σύγκρουσης» και επισήμανε πως θα λογοδοτήσει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος έχει ενορχηστρώσει μια γενοκτονία στη Γάζα και έχει επιτεθεί σε επτά χώρες της περιοχής, τολμά να στοχοποιεί τον Πρόεδρό μας από απελπισία. Είναι ένας εγκληματίας εις βάρος του οποίου έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και δεν του έχουν απομείνει πλέον φίλοι».

»Οδηγεί την περιοχή στο χάος και τη σύγκρουση ως στρατηγική πολιτικής επιβίωσης. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν διαθέτει ηθικές αξίες ούτε τη νομιμοποίηση να κάνει μαθήματα σε κανέναν. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπό την ηγεσία του Προέδρου, η Tουρκία θα συνεχίσει τον αγώνα της κατά των καταπιεστών για έναν πιο δίκαιο, ειρηνικό και ασφαλή κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Netanyahu who has orchestrated a genocide in Gaza and attacked seven countries in the region dares targeting our President out of desperation.



He is a criminal with arrest warrants to his name with no friends left. He is dragging the region to chaos and conflict as a political… — Burhanettin Duran (@burhanduran) April 11, 2026

«Σφαγέας ο Νετανιάχου»

Έντονη ήταν η αντίδραση και του εκπρόσωπου του κυβερνώντος κόμματος (AKP), Ομέρ Τσελίκ, στην επίθεση του ισραηλινού πρωθυπουργού κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η συνεχής στοχοποίηση του Προέδρου μας από τον Νετανιάχου αποτελεί τιμητική διάκριση για τον Πρόεδρό μας. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια συμμαχία της ανθρωπότητας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα δίκτυο σφαγών με επικεφαλής το Ισραήλ. Ο επικεφαλής αυτού του δικτύου σφαγών είναι ο Νετανιάχου. Ο επικεφαλής της συμμαχίας της ανθρωπότητας είναι ο Πρόεδρός μας», ανέφερε.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki



— Netanyahu'nun sürekli Cumhurbaşkanımızı hedef alması, Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır



— Bir tarafta insanlık ittifakı var. Bunun karşısında da… pic.twitter.com/No25276syY — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 12, 2026

»Με το μικρό του μυαλό (ο Νετανιάχου, χρησιμοποιεί αυτή την αηδιαστική έκφραση για σφαγή των Κούρδων αδελφών μας στην Τουρκία για να υποκινήσει τους Κούρδους αδελφούς μας στη Μέση Ανατολή που λένε ‘’δεν θα δράσουμε μαζί σας’’ ενάντια στον Σιωνισμό».

Γιαβάς: «Η ιστορία και η συνείδηση θα σας θυμούνται ως γενοκτόνους»

Ο δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, σε ανάρτησή του στο X κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για επιθέσεις σε αμάχους, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου» και «γενοκτονία».

«Αυτοί που μιλούν υπό την σκιά της γενοκτονίας δεν είναι σε θέση να κάνουν δηλώσεις. Ως μέλος μιας κυβέρνησης που σκοτώνει παιδιά, γυναίκες και αμάχους στη Γάζα, είστε ο τελευταίος (σ.σ Ισραέλ Κατζ) που θα έπρεπε να μιλάει. Δεν έχετε το δικαίωμα να επιπλήττετε την Τουρκία και τον τουρκικό λαό. Πρώτα λογοδοτήστε για τα εγκλήματα πολέμου που έχετε διαπράξει. Τόσο η ιστορία όσο και η συνείδηση θα σας θυμούνται ως γενοκτόνους».

Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur.

Gazze'de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz.



Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının… https://t.co/d3hqvX4nG0 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 11, 2026

