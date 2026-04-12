ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:50
12.04.2026 10:27

Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν οδηγούνταν σε αδιέξοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε αγώνα UFC στο Μαϊάμι.

Ο Τραμπ έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9 το βράδυ (τοπική ώρα), συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του UFC, Ντέινα Γουάιτ, και μέλη της οικογένειάς του.

Υπό τους ήχους τραγουδιού του Kid Rock, κατευθύνθηκε στη θέση του, όπου τον περίμενε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ κοντά βρισκόταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία Σέρτζιο Γκορ.

Μισή ώρα αργότερα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωνε πως οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.

Ο Τραμπ παρέμεινε στον χώρο του αγώνα τουλάχιστον μέχρι τις 23:28 (τοπική ώρα).

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Συνεχίζεται το ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο νότο – 18 νεκροί

Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία: Το τέλος του Όρμπαν ή η 5η θητεία;

Λονδίνο: «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action» – Και ο τραγουδιστής των Massive Attack ανάμεσα στους 523 συλληφθέντες (Video)

Cupra E-Hybrid: Αυτά είναι τα μοντέλα με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

