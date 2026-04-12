Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν οδηγούνταν σε αδιέξοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε αγώνα UFC στο Μαϊάμι.
Ο Τραμπ έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9 το βράδυ (τοπική ώρα), συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του UFC, Ντέινα Γουάιτ, και μέλη της οικογένειάς του.
Υπό τους ήχους τραγουδιού του Kid Rock, κατευθύνθηκε στη θέση του, όπου τον περίμενε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ κοντά βρισκόταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία Σέρτζιο Γκορ.
Μισή ώρα αργότερα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωνε πως οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.
Ο Τραμπ παρέμεινε στον χώρο του αγώνα τουλάχιστον μέχρι τις 23:28 (τοπική ώρα).
Διαβάστε επίσης:
Λίβανος: Συνεχίζεται το ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο νότο – 18 νεκροί
Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία: Το τέλος του Όρμπαν ή η 5η θητεία;
Λονδίνο: «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action» – Και ο τραγουδιστής των Massive Attack ανάμεσα στους 523 συλληφθέντες (Video)
