Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν οδηγούνταν σε αδιέξοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε αγώνα UFC στο Μαϊάμι.

Ο Τραμπ έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9 το βράδυ (τοπική ώρα), συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του UFC, Ντέινα Γουάιτ, και μέλη της οικογένειάς του.

Υπό τους ήχους τραγουδιού του Kid Rock, κατευθύνθηκε στη θέση του, όπου τον περίμενε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ κοντά βρισκόταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία Σέρτζιο Γκορ.

Μισή ώρα αργότερα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωνε πως οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.

Ο Τραμπ παρέμεινε στον χώρο του αγώνα τουλάχιστον μέχρι τις 23:28 (τοπική ώρα).

