Τραμπ: Απειλεί με ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, μετά το «ναυάγιο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται στο ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ανάρτησε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά το «ναυάγιο» που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Το άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», που ανάρτησε ο αμερικανός πρόεδρος, δημοσιεύτηκε από το Just the News, το οποίο εκφράζει φιλοκυβερνητικές και συντηρητικές θέσεις.

Το εν λόγω δημοσιεύμα αναφέρει πως ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, που αποτελούν βασικούς αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη πως μια πιθανή στρατηγική αποκλεισμού θα στηριζόταν σε ήδη υπάρχουσες πολιτικές κυρώσεων και περιορισμών, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διαπραγματευτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς

Νωρίτερα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε γνωστό πως οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις μαραθώνιες συνομιλίες τους στο Ισλαμαμπάντ, αφού υπέβαλε, όπως είπε, «την τελική και καλύτερη προσφορά» που μπορούσε να κάνει στους απεσταλμένους της Τεχεράνης.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», δήλωσε κατά τη διάρκεια της σύντομης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

BREAKING: JD Vance says the US delegation will return to America WITHOUT a deal with Iran, but that this outcome is MUCH worse for Iran than the US



"We've been at it for 21 HOURS. We've had substantive discussions…but the bad news is, we have NOT reached an agreement."

«Νομίζω πως είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ» το ότι οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, πρόσθεσε.

Οι κόκκινες γραμμές και η ρητή δέσμευση

O Βανς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» της Τεχεράνης πως θα εγκαταλειφθεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως απαιτεί ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που μαζί με τον Νετανιάχου, την 28η Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν τον πόλεμο που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές κι έβαλε φωτιά στην παγκόσμια οικονομία.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», πρόσθεσε ο κ. Βανς, τονίζοντας: «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Breaking: US Vice President JD Vance departs Islamabad after 21 hours of intense US–Iran peace talks.



"No resolution yet we gave our best," he says, thanking PM Shehbaz Sharif and COAS Syed Asim Munir for hosting.

Τεχεράνη: «Παράλογες οι απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Από την πλευρά της η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, αποδίδοντας την αποτυχία τους σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Οι συνομιλίες των δυο χωρών, με μεσολάβηση του Πακιστάν, έγιναν σε επίπεδο άνευ προηγουμένου από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, το 1979.

Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες την Τετάρτη, σκοπό είχαν να εξευρεθεί συμφωνία για διαρκή ανακωχή.

Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος Βανς συνοδευόταν από τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και συνεργάτη του προέδρου Τραμπ. Το Ιράν αντιπροσώπευσαν ιδίως ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή, κι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η αποστολή είχε κάπου 70 μέλη.

Προτού ανακοινωθεί η αποτυχία και ο τερματισμός των διαπραγματεύσεων, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «διάφορες συνιστώσες των βασικών ζητημάτων υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων του στενού του Χορμούζ, του πυρηνικού προγράμματος, της άρσης των κυρώσεων και του οριστικού τέλους του πολέμου εναντίον του Ιράν και στην περιοχή».

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς άφησε να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον θα δώσει κάποιο χρόνο στο Ιράν για να εξετάσει την «προσφορά» των ΗΠΑ.

Πάνω από 2.000 νεκροί στον Λίβανο

Σε έξι εβδομάδες, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος, όπου συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στην Τεχεράνη, δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία.

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν χθες πως πλέον καταμετρούν 2.020 νεκρούς και 6.436 τραυματίες αφότου ο πόλεμος εξαπλώθηκε στη χώρα τη 2η Μαρτίου.

Χθες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο σκότωσαν συνολικά 18 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από «200 στόχους της Χεζμπολά».

Την Τετάρτη το Ισραήλ εξαπέλυσε στον Λίβανο τους πιο σφοδρούς και πολυαίμακτους βομβαρδισμούς αυτού του πολέμου, με 357 νεκρούς μέσα σε μερικές ώρες, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου, θα διεξαχθούν συνομιλίες την Τρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με το Ισραήλ. Η Χεζμπολά τις απέρριψε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε χθες ότι σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ειρήνη που θα διαρκέσει «για γενιές».

