search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 12:15

Καλοκαίρι στην Πόλη 2026 – Το πάρτυ του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

28.05.2026 12:15
hellenic-cosmos

Φέτος το Καλοκαίρι, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Θόλου, του θεάτρου εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας αξέχαστα!

Το «Καλοκαίρι στην Πόλη» μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ξεχωριστή γιορτή φαντασίας, γνώσης και δημιουργίας. Σε αυτή τη γιορτή οι καλεσμένοι δεν είναι συνηθισμένοι: θεοί, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες κάνουν την εμφάνιση τους. Μύθος και πραγματικότητα ενώνονται, δημιουργώντας μια εμπειρία που συναρπάζει!

Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε από τα νησιά Γκαλαπάγκος έως το διάστημα και από την εποχή των δεινοσαύρων έως τον «Χρυσό Αιώνα» του Περικλή; Να συναντήσουμε ολύμπιους θεούς, αγαπημένους μυθικούς ήρωες, σπουδαίους επιστήμονες και εμπνευσμένους καλλιτέχνες; Να διασκεδάσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί τους;

Γιατί όταν η Θόλος του «Ελληνικού Κόσμου» γιορτάζει, η πόλη γεμίζει χαρά και χαμόγελα και το καλοκαίρι γίνεται το πιο ξεχωριστό «Καλοκαίρι στην Πόλη»!

Ημερομηνίες: Α’ θεματική: 22/6-26/6/26, 06/7-10/7/26, 24/8-28/8/26 Β’ θεματική: 29/6-03/7/26, 31/8-04/9/26

Α’ θεματική: Γιορτάζουμε με καλεσμένους Θεούς και ήρωες της ελληνικής μυθολογίας.

Β’ θεματική: Γιορτάζουμε με καλεσμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών και είναι σχεδιασμένο από το έμπειρο τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του IME. Υλοποιείται στους άρτια εξοπλισμένους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά, που μετά το κλείσιμο των σχολείων παραμένουν στην Αθήνα. Για πέντε ημέρες, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που συνθέτουν ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: προβολές στη «Θόλο», κατασκευές, κινητικά παιχνίδια και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, ανάλογα με την ηλικία τους.

Ημερήσιο Πρόγραμμα:

08:00 – 09:00: Άφιξη στον «Ελληνικό Κόσμο».

09:00 – 10:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.

10:30 – 11:00: Δεκατιανό (παρέχεται).

11:00 – 13:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.

13:30 – 14:00: Μεσημεριανό (δεν παρέχεται).

14:00 – 15:00: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.

15:00 – 16:00: Αναχώρηση παιδιών και προαιρετική φύλαξη έως 16:00.

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 212 2540000 (Επιλογή 2 → Δραστηριότητες Μουσείου)

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τηλέφωνο: 212 254 0000

Πληροφορία: Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Ιστοσελίδα: www.hellenic-cosmos.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Avatar του «Πρίγκιπα του Σκότους» με AI θα παρουσιαστεί σε Βρετανία και ΗΠΑ (photos)

traianos-dellas-new
LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα – «Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

theodorikakos_2303_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Χρειάζεται «εθνική συμφωνία» για να πέσουν οι τιμές

trump castro
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: O Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Κούβα – Σενάρια και για κατάρρευση του καθεστώτος

tsipr 3 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 14:33
ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Avatar του «Πρίγκιπα του Σκότους» με AI θα παρουσιαστεί σε Βρετανία και ΗΠΑ (photos)

traianos-dellas-new
LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα – «Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

theodorikakos_2303_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Χρειάζεται «εθνική συμφωνία» για να πέσουν οι τιμές

1 / 3