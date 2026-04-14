ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

14.04.2026 09:15

Σε «συμπληγάδες» ο Έλληνας καταναλωτής: Η ακρίβεια της Goldman Sachs και το γεωπολιτικό ρίσκο που «παγώνει» τον τουρισμό

toyristria

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχονται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο έλεγχος στα Στενά του Ορμούζ προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η Δευτέρα έκλεισε με αρνητικά πρόσημα στους κυριότερους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν με ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις που φέρνουν το πετρέλαιο ξανά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, απειλώντας το αφήγημα της «αποπληθωριστικής πορείας».

Το «φάντασμα» των Ορμούζ και η Goldman Sachs

Η απόφαση για αποκλεισμό ή αυστηρό έλεγχο των πλοίων σε μια δίοδο από την οποία διέρχεται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου έχει θέσει σε συναγερμό τους αναλυτές. Η Goldman Sachs, σε έκτακτη ενημέρωσή της, προειδοποιεί ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν είναι πλέον ένα υποθετικό σενάριο αλλά μια πραγματικότητα που θα γίνει αισθητή στους καταναλωτές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο, παρά τις πρόσκαιρες εκεχειρίες, το γεωπολιτικό «premium» στις τιμές των καυσίμων επιστρέφει δριμύτερο. Αν οι ροές LNG και αργού μέσω των Στενών δεν ομαλοποιηθούν άμεσα, η τιμή του Brent ενδέχεται να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω των 115 δολαρίων, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο ακρίβειας που θα πλήξει απευθείας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύννεφα πάνω από τον Τουρισμό

Η κρίση δεν περιορίζεται στις οθόνες των χρηματιστηρίων. Ο κλάδος του τουρισμού, η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διπλή απειλή. Από τη μία, η αλματώδης αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων αναμένεται να μετακυλιστεί στις τιμές των εισιτηρίων, καθιστώντας τα ταξίδια ακριβότερα. Από την άλλη, η αίσθηση ανασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παγώνει τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ήδη, διεθνείς αναλυτές κάνουν λόγο για πιθανή μείωση των τουριστικών ροών στην περιοχή, καθώς οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες, πιεζόμενοι από την ενεργειακή ακρίβεια, γίνονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε μια «νευρική» έναρξη της σεζόν, με τους ξενοδόχους να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν.

Πόσο χτυπά ο πόλεμος τον Έλληνα καταναλωτή;

Για τον μέσο Έλληνα, ο αντίκτυπος είναι άμεσος και πολυεπίπεδος:

  1. Αντλία: Η τιμή της αμόλυβδης στην επαρχία και τα νησιά απειλεί να σπάσει νέα ρεκόρ, συμπαρασύροντας το κόστος μεταφορών.
  2. Πληθωρισμός Τροφίμων: Κάθε δολάριο αύξησης στο πετρέλαιο μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών, ακυρώνοντας τις όποιες ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
  3. Επιτόκια: Η επιμονή του πληθωρισμού λόγω ενέργειας ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να καθυστερήσει τη μείωση των επιτοκίων, διατηρώντας το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε δυσβάσταχτα επίπεδα.

Σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί. Με το κόστος της ενέργειας να λειτουργεί ως “πολλαπλασιαστής” της εγχώριας ακρίβειας και το γεωπολιτικό ρίσκο να θολώνει τον ορίζοντα της τουριστικής σεζόν, ο Έλληνας πολίτης μετατρέπεται στον τελικό αποδέκτη ενός λογαριασμού που δεν του αναλογεί.

Τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να φαντάζουν μακριά, όμως οι δονήσεις τους φτάνουν μέχρι την αντλία του βενζινάδικου της γειτονιάς και το ράφι του σούπερ μάρκετ. Αν η διπλωματία δεν καταφέρει να κατευνάσει τα πνεύματα, ο οικονομικός χειμώνας μέσα στην “καρδιά” της άνοιξης δεν θα είναι απλώς μια πρόβλεψη της Goldman Sachs, αλλά η νέα, σκληρή πραγματικότητα μιας Ευρώπης που παραμένει ενεργειακά όμηρος των παγκόσμιων συγκρούσεων.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Μειώνει τον φόρο στα καύσιμα η Γερμανία, κατά 17 σεντς το λίτρο – Τι αποφασίστηκε

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις ΗΠΑ για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

marinopoulos super market – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

diavitis 543- new
ΥΓΕΙΑ

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

doudonis_chiotis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

toyristria
meth new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Στη ΜΕΘ ο 17χρονος συνεπιβάτης του 15χρονου που σκοτώθηκε – Υποβάλλεται σε αλλεπάλληλα χειρουργεία

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα Νετανιάχου για Ευρώπη: «Έχετε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα» – Παρά τη διεθνή κατακραυγή εναντίον του ζητάει και τα ρέστα

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

marinopoulos super market – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

diavitis 543- new
ΥΓΕΙΑ

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

doudonis_chiotis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

