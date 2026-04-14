Σε «συμπληγάδες» ο Έλληνας καταναλωτής: Η ακρίβεια της Goldman Sachs και το γεωπολιτικό ρίσκο που «παγώνει» τον τουρισμό

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχονται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο έλεγχος στα Στενά του Ορμούζ προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η Δευτέρα έκλεισε με αρνητικά πρόσημα στους κυριότερους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν με ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις που φέρνουν το πετρέλαιο ξανά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, απειλώντας το αφήγημα της «αποπληθωριστικής πορείας».

Το «φάντασμα» των Ορμούζ και η Goldman Sachs

Η απόφαση για αποκλεισμό ή αυστηρό έλεγχο των πλοίων σε μια δίοδο από την οποία διέρχεται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου έχει θέσει σε συναγερμό τους αναλυτές. Η Goldman Sachs, σε έκτακτη ενημέρωσή της, προειδοποιεί ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν είναι πλέον ένα υποθετικό σενάριο αλλά μια πραγματικότητα που θα γίνει αισθητή στους καταναλωτές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο, παρά τις πρόσκαιρες εκεχειρίες, το γεωπολιτικό «premium» στις τιμές των καυσίμων επιστρέφει δριμύτερο. Αν οι ροές LNG και αργού μέσω των Στενών δεν ομαλοποιηθούν άμεσα, η τιμή του Brent ενδέχεται να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω των 115 δολαρίων, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο ακρίβειας που θα πλήξει απευθείας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύννεφα πάνω από τον Τουρισμό

Η κρίση δεν περιορίζεται στις οθόνες των χρηματιστηρίων. Ο κλάδος του τουρισμού, η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διπλή απειλή. Από τη μία, η αλματώδης αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων αναμένεται να μετακυλιστεί στις τιμές των εισιτηρίων, καθιστώντας τα ταξίδια ακριβότερα. Από την άλλη, η αίσθηση ανασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παγώνει τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ήδη, διεθνείς αναλυτές κάνουν λόγο για πιθανή μείωση των τουριστικών ροών στην περιοχή, καθώς οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες, πιεζόμενοι από την ενεργειακή ακρίβεια, γίνονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε μια «νευρική» έναρξη της σεζόν, με τους ξενοδόχους να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν.

Πόσο χτυπά ο πόλεμος τον Έλληνα καταναλωτή;

Για τον μέσο Έλληνα, ο αντίκτυπος είναι άμεσος και πολυεπίπεδος:

Αντλία: Η τιμή της αμόλυβδης στην επαρχία και τα νησιά απειλεί να σπάσει νέα ρεκόρ, συμπαρασύροντας το κόστος μεταφορών. Πληθωρισμός Τροφίμων: Κάθε δολάριο αύξησης στο πετρέλαιο μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών, ακυρώνοντας τις όποιες ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Επιτόκια: Η επιμονή του πληθωρισμού λόγω ενέργειας ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να καθυστερήσει τη μείωση των επιτοκίων, διατηρώντας το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε δυσβάσταχτα επίπεδα.

Σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί. Με το κόστος της ενέργειας να λειτουργεί ως “πολλαπλασιαστής” της εγχώριας ακρίβειας και το γεωπολιτικό ρίσκο να θολώνει τον ορίζοντα της τουριστικής σεζόν, ο Έλληνας πολίτης μετατρέπεται στον τελικό αποδέκτη ενός λογαριασμού που δεν του αναλογεί.

Τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να φαντάζουν μακριά, όμως οι δονήσεις τους φτάνουν μέχρι την αντλία του βενζινάδικου της γειτονιάς και το ράφι του σούπερ μάρκετ. Αν η διπλωματία δεν καταφέρει να κατευνάσει τα πνεύματα, ο οικονομικός χειμώνας μέσα στην “καρδιά” της άνοιξης δεν θα είναι απλώς μια πρόβλεψη της Goldman Sachs, αλλά η νέα, σκληρή πραγματικότητα μιας Ευρώπης που παραμένει ενεργειακά όμηρος των παγκόσμιων συγκρούσεων.

