Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η εγχώρια αγορά τροφίμων, με τις τιμές των βασικών αγαθών να εκτινάσσονται σε πρωτοφανή επίπεδα από τη Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, η αγορά της οδού Αθηνάς έχει μετατραπεί σε «πεδίο μάχης» για τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες της εστίασης, καθώς οι ανατιμήσεις ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Τιμές που «καίνε» το καλάθι

Η εικόνα στις προθήκες των καταστημάτων προκαλεί ίλιγγο. Η τιμή της τομάτας έχει πλέον ξεπεράσει τα 5 ευρώ το κιλό, ενώ το κολοκύθι κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ αγγίζοντας ακόμα και τα 7 ευρώ το κιλό.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η άνοδος στο αγγούρι, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται πλέον στα 1,20 με 1,50 ευρώ ανά τεμάχιο, καθιστώντας ακόμα και την απλή χωριάτικη σαλάτα είδος πολυτελείας.

Καταγγελίες για «καρτέλ» και αισχροκέρδεια

Οι έντονες διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών της εστίασης δεν φαίνεται να πτοούν τους μηχανισμούς της αγοράς. Καταγγελίες αναφέρουν πως αμέσως μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, χονδρέμποροι σε συνεργασία με μεγαλέμπορους της αγοράς δημιούργησαν ένα ιδιότυπο «καρτέλ», το οποίο λειτουργεί ανεξέλεγκτο εδώ και τέσσερα εικοσιτετράωρα.

Η τεχνητή αυτή πίεση στις τιμές, σε μια περίοδο υψηλής ζήτησης λόγω των ημερών, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου κέρδους στην πλάτη των καταναλωτών και των μικρών επιχειρηματιών.

Στους δρόμους οι αρτοποιοί στις 27 Απριλίου

Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένης ακρίβειας, οι αρτοποιοί της χώρας αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους. Με προγραμματισμένη κινητοποίηση στις 27 Απριλίου, ο κλάδος κατεβαίνει στους δρόμους διεκδικώντας μέτρα στήριξης για την επιβίωσή του.

Τα κύρια «μέτωπα» για τους αρτοποιούς είναι:

• Ενεργειακό Κόστος: Οι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν καταστήσει τη λειτουργία των παραδοσιακών φούρνων μη βιώσιμη.

• Φορολογική Επιβάρυνση: Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσες ελαφρύνσεις, καθώς η συσσώρευση υποχρεώσεων απειλεί με λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις της γειτονιάς.

Κραυγή αγωνίας για την επιβίωση

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά συνθέτει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κύμα ακρίβειας που θυμίζει «χρηματιστήριο λαχανικών», και από την άλλη, οι παραγωγικοί κλάδοι, όπως η αρτοποιία, δηλώνουν αδυναμία να απορροφήσουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής.

Η 27η Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τις διεκδικήσεις των επαγγελματιών, την ώρα που η πολιτεία καλείται να παρέμβει για να σπάσει τα καρτέλ στην οδό Αθηνάς.

Διαβάστε επίσης:

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Μειώνει τον φόρο στα καύσιμα η Γερμανία, κατά 17 σεντς το λίτρο – Τι αποφασίστηκε

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις ΗΠΑ για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Απριλίου



