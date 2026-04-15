Τσιμτσιλή για Τσουρό: «Τον πήρα τηλέφωνο – Προφανώς δεν θέλει να απαντήσει γιατί έκλεισε το Instagram»

Θέμα συζήτησης στην εκπομπή Happy Day έγινε η απενεργοποίηση του προσωπικού του λογαριασμού του παρουσιαστή Κώστα Τσουρού στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως επιχείρησε να έρθει σε επικοινωνία με τον ίδιο, θέλοντας να μάθει περισσότερα για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν κατάφερε να λάβει κάποια απάντηση.

«Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση; Είναι μια προσωπική απόφαση, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν ένα detox απ’ τα social media και είναι μια απόφαση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να την πάρει ο καθένας. Πες ότι παίρνεις αυτή την απόφαση, «ο λογαριασμός μου στο Instagram κλείνει, καλή συνέχεια». Και τον κλείνεις. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση σε εμένα στην όλη ιστορία, είναι ότι έχουμε πάρει όλοι κάποια τηλέφωνα και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Εγώ μάλιστα πήρα τον ίδιο τον Κώστα. Και τηλέφωνο και μήνυμα. Δεν μου απάντησε. Ο Κώστας είναι πάρα πολύ ευγενικό παιδί και πάντα ανταποκρίνεται. Δηλαδή… προφανώς δεν θέλει να απαντήσει» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε: «Παιδιά, ο Κώστας έχει περάσει από συμπληγάδες πέτρες και ποτέ δεν φοβήθηκε να απαντήσει το τηλέφωνο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τότε που έσπασε το συμβόλαιό του με το Mega και ήταν να πάει στον ΣΚΑΪ, πάντα απαντούσε, ανταποκρινόταν στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, σου έδινε πληροφορίες για να μη λες…».

