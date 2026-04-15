Κώστας Τσουρός: «Ο λογαριασμός μου στο Instagram κλείνει, καλή συνέχεια» (Video)

Την απόφαση να κλείσει οριστικά τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε ο Κώστας Τσουρός, με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ να ενημερώνει σχετικά τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω μιας λιτής ανάρτησης στο προφίλ του.

«Ο λογαριασμός μου στο ίνσταγκραμ κλείνει. Καλή συνέχεια» αρκέστηκε να γράψει ο Κώστας Τσουρός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Το γεγονός σχολίασε μέσα από την εκπομπή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επισημαίνοντας ότι η ίδια επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του, ωστόσο, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε.

«Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση; Είναι μια προσωπική απόφαση, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν ένα detox απ’ τα social media και είναι μια απόφαση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να την πάρει ο καθένας. Πες ότι παίρνεις αυτή την απόφαση, “ο λογαριασμός μου στο Instagram κλείνει, καλή συνέχεια”. Και τον κλείνεις. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση σε εμένα στην όλη ιστορία, είναι ότι έχουμε πάρει όλοι κάποια τηλέφωνα και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Εγώ μάλιστα πήρα τον ίδιο τον Κώστα. Και τηλέφωνο και μήνυμα. Δεν μου απάντησε. Ο Κώστας είναι πάρα πολύ ευγενικό παιδί και πάντα ανταποκρίνεται. Δηλαδή… προφανώς δεν θέλει να απαντήσει» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε:

«Παιδιά, ο Κώστας έχει περάσει από συμπληγάδες πέτρες και ποτέ δεν φοβήθηκε να απαντήσει το τηλέφωνο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τότε που έσπασε το συμβόλαιό του με το Mega και ήταν να πάει στον ΣΚΑΪ, πάντα απαντούσε, ανταποκρινόταν στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, σου έδινε πληροφορίες για να μη λες…».

