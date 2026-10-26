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26.10.2026 14:00

Τέλος εποχής για την Oxford Street του Λονδίνου: Έγινε πεζόδρομος

26.10.2026 14:00
oxford str new

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Σχεδόν ένα χιλιόμετρο της διάσημης Oxford Street στο κέντρο του Λονδίνου δίνεται στην αποκλειστική χρήση των πεζών και τα οχήματα θα εκτρέπονται σε κοντινούς δρόμους, με τον δήμαρχο Σαντίκ Καν να χαιρετίζει την πεζοδρόμηση της δημοφιλούς εμπορικής λεωφόρου ως μια «πραγματικά μνημειώδη ευκαιρία για την πρωτεύουσα».

Η Oxford Street, που αποφέρει ετήσιο τζίρο περίπου 3,1 δισεκ. λιρών (4,1 δισεκ. δολαρίων), είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές του κόσμου, με περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες κάθε μέρα, ενώ η αλλαγή αυτή γίνεται εγκαίρως για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, για την πεζοδρόμηση του διάσημου εμπορικού άξονα, ένα τμήμα σχεδόν 1 χιλιομέτρου – από την Orchard Street έως την Great Portland Street, συμπεριλαμβανομένου του Oxford Circus – παραδόθηκε νωρίς το πρωί αποκλειστικά στους πεζούς.

Από την περιοχή αυτή αποκλείονται πλέον όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα (αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί), καθώς και τα ποδήλατα και σκούτερ.

Πρόσβαση διατηρούν μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι παραδόσεις εμπορευμάτων επιτρέπονται αποκλειστικά από τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ..

Όπως δήλωσε και σε βίντεο που ανέβασε στα social media λίγο πριν την έναρξη της νέας συνθήκης o Σαντίκ Καν, η πεζοδρόμηση στο ένα χιλιόμετρο της διάσημης οδού, «είναι μόνο η αρχή».

Το έργο, ύψους 150 εκατομμυρίων λιρών, προβλέπει τη δημιουργία μιας «δημόσιας πλατείας» παγκόσμιας κλάσης με περισσότερα από 50 νέα δέντρα, 100+ καθίσματα, δύο νέες πλατείες και χώρους αναψυχής.

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